別府競輪場のナイターG3「施設整備等協賛競輪」が開幕する。12Rの特選は競走得点最上位の山田庸平を中心視した。

中近勢と九州勢がそれぞれ4車結束。新田が単騎戦となった。本命は九州番手回りの山田だ。111点を持って今節のシリーズリーダー。伊藤颯を目標に得て、いざとなれば番手から早めの抜け出しも可能。鋭く抜け出すとみた。続く小川へのズブズブ＜2＞＜5＞が本線。中近カルテットはとにかく先頭の中釜次第に。

＜1＞中釜章成 前回は動けていたと思う。終わってから今月11日まで4泊5日の違反訓練。自力で。サプライズを起こしたい。

＜2＞山田庸平 前回の感覚や調子は悪くなかった。休んで練習したけど、そこまで追い込んでいないから、いつもよりも疲れはない。伊藤君に任せる。

＜3＞塚本大樹 落車後だが普通に練習できたし、フレームも大丈夫。九州4番手を固める。

＜4＞山口富生 前回の初日に1着を獲れたのは良かったが、要所要所で課題があった。その辺を意識して練習を詰めてやれた。近畿勢の後ろへ。

＜5＞小川勇介 最近の成績は全て前のおかげ。前回の決勝で接触して車輪を新品にした。それだけがどうか。九州3番手で。

＜6＞藤田勝也 バンクでの練習ができなくなったが、バンク以外での練習に慣れて、いい方向に行っている。G3の特選スタートは初。中釜君へ。9月の玉野初日に離れてしまったので集中していく。

＜7＞伊藤颯馬 前回は久しぶりに決勝に乗れてうれしかった。状態もボチボチ戻ってきた。別府とは相性がいい。九州の先頭で自力。

＜8＞新田康仁 前回は着だけでなく内容も良くなかった。7日に地区プロに出たが疲れは大丈夫。単騎で。

＜9＞上田国広 左の鎖骨と横突起を骨折。練習の感じは6、7割くらい。同じ寸法の新車で。G3の特選スタートは初。中近4番手。