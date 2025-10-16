“モーフィアス”ローレンス・フィッシュバーン、「マトリックス」新作出演は分からず
ローレンス・フィッシュバーン（64歳）は、映画「マトリックス5」に出演するか分からないという。
第1弾から3作品にわたりモーフィアス役を演じたローレンスだが、2021年の「マトリックス レザレクションズ」に登場しなかったそのキャラクターが次回作で復帰するのは「理にかなう」かどうか、分からないとしている。
ニューヨーク・コミコンでの「マトリックス」メンバー再集結の場で、ローレンスはこう話した。
「どれだけ良いかによるよね」
「すごく良ければもちろん出るよ。理にかなうかを判断しないと」
そして、「マトリックス レザレクションズ」出演の件に関して、ラナ・ウォシャウスキー監督に連絡を取ろうとしたが、返事がこなかったというエピソードを明かし、「連絡はしたんだ。ただ実現しなかった。『考えとく』って言われて、そのままになった」と話した。
キアヌ・リーブス主演の同シリーズは、1999年の第1弾公開時に大ヒットを記録、ローレンスはその後のSFやファンタジー作品のすべてに大きな影響を与えたと語っている。
第1弾から3作品にわたりモーフィアス役を演じたローレンスだが、2021年の「マトリックス レザレクションズ」に登場しなかったそのキャラクターが次回作で復帰するのは「理にかなう」かどうか、分からないとしている。
ニューヨーク・コミコンでの「マトリックス」メンバー再集結の場で、ローレンスはこう話した。
「すごく良ければもちろん出るよ。理にかなうかを判断しないと」
そして、「マトリックス レザレクションズ」出演の件に関して、ラナ・ウォシャウスキー監督に連絡を取ろうとしたが、返事がこなかったというエピソードを明かし、「連絡はしたんだ。ただ実現しなかった。『考えとく』って言われて、そのままになった」と話した。
キアヌ・リーブス主演の同シリーズは、1999年の第1弾公開時に大ヒットを記録、ローレンスはその後のSFやファンタジー作品のすべてに大きな影響を与えたと語っている。