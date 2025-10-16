ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は横ばい シカゴ日経平均先物は４万８１２５円
NY株式15日（NY時間15:10）（日本時間04:10）
ダウ平均 46267.92（-2.54 -0.01%）
ナスダック 22664.30（+142.60 +0.63%）
CME日経平均先物 48125（大証終比：+315 +0.66%）
欧州株式15日終値
英FT100 9424.75（-28.02 -0.30%）
独DAX 24181.37（-55.57 -0.23%）
仏CAC40 8077.00（+157.38 +1.99%）
米国債利回り
2年債 3.499（+0.019）
10年債 4.038（+0.006）
30年債 4.634（+0.002）
期待インフレ率 2.301（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.571（-0.039）
英 国 4.543（-0.047）
カナダ 3.116（-0.035）
豪 州 4.216（-0.019）
日 本 1.647（-0.001）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝58.51（-0.19 -0.32%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4218.90（+55.50 +1.33%）
ビットコイン（ドル）
111278.25（-1776.45 -1.57%）
（円建・参考値）
1683万3061円（-268724 -1.57%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
