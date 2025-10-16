スポニチ

　ボートレースまるがめの「スカパー！・JLC杯争奪　ルーキーシリーズ第18戦」は最終日、いよいよ優勝戦だ。

　準優3番は1号艇が全て勝ち上がった。西岡の足は上位級。スリットで主導権を握り、自身2度目のVを狙う。次位は2コースから差す中村とセンターから捲り差す浜野の争いが有力。一発候補なら節イチパワーを誇る藤原のカド一撃だ。

　＜1＞西岡顕心　準優が今節で一番良かった。バックで伸びていたし行き足、ターン回りがいい。先に回れば大丈夫だと思う。スタートも問題ない。

　＜2＞中村泰平　今は全部がいいと思う。バランスが取れて一番いい。回転も上がっている。今節はリズムがいい。

　＜3＞浜野斗馬　現時点でも上位で悪くはない。優勝を狙えるくらいの足はある。特に回り足がいい。スタート勘は問題ない。

　＜4＞藤原仙二　トータルで見れば節イチ級。スタートは全速でいっているけど、もっと突っ込みたい。

　＜5＞上田健太　足はどこを取っても普通。乗り心地はいいのでレースできる。スタートは1艇身ぐらい行ければ。

　＜6＞水谷理人　準優はペラをガラッと変えていったら、中途半端でターン回りがもうひとつだった。合えば回り足、伸びと全体的にいいのでペラ調整。