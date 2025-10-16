ボートレースまるがめの「スカパー！・JLC杯争奪 ルーキーシリーズ第18戦」は最終日、いよいよ優勝戦だ。

準優3番は1号艇が全て勝ち上がった。西岡の足は上位級。スリットで主導権を握り、自身2度目のVを狙う。次位は2コースから差す中村とセンターから捲り差す浜野の争いが有力。一発候補なら節イチパワーを誇る藤原のカド一撃だ。

＜1＞西岡顕心 準優が今節で一番良かった。バックで伸びていたし行き足、ターン回りがいい。先に回れば大丈夫だと思う。スタートも問題ない。

＜2＞中村泰平 今は全部がいいと思う。バランスが取れて一番いい。回転も上がっている。今節はリズムがいい。

＜3＞浜野斗馬 現時点でも上位で悪くはない。優勝を狙えるくらいの足はある。特に回り足がいい。スタート勘は問題ない。

＜4＞藤原仙二 トータルで見れば節イチ級。スタートは全速でいっているけど、もっと突っ込みたい。

＜5＞上田健太 足はどこを取っても普通。乗り心地はいいのでレースできる。スタートは1艇身ぐらい行ければ。

＜6＞水谷理人 準優はペラをガラッと変えていったら、中途半端でターン回りがもうひとつだった。合えば回り足、伸びと全体的にいいのでペラ調整。