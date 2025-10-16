ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯 モーターボート大賞」が3日目を迎える。注目は12Rだ。

初日4、5着の瓜生が2日目ドリームを捲り差しで快勝。巻き返しに成功した。ターン回りが改善。先に回れば十分逃げ切れる。片岡は中間速近辺が力強い。差しから瓜生に肉薄するか。もうひと伸びつくと佐藤大の豪快捲り一発もある。実戦仕様の須藤はカドから冷静に展開を突く。

＜1＞瓜生正義 初日より感触は良かったけど足は長田選手の方が良さそう。でも、レースはしやすい感じなので今の方向で行く。

＜2＞片岡雅裕 スリット足などはいい。普通、弱い人に対しては出ていく感じがします。後半は乗り心地も良くなっていた。

＜3＞佐藤大佑 チルト2度で大して伸びていない。同体からでも捲れるように伸びだけを求めていく。

＜4＞須藤博倫 舟の返りが良くてレース向き。伸びは懸念しているけど現状でも悪くない。違和感が出るまではこのまま行く。

＜5＞馬場剛 エンジンは悪くない。中堅はあると思うが、伸びられる感じがした。乗り心地は悪くないのでもう少し合わせたい。

＜6＞井上一輝 追い上げは利いたけど、初日の方が乗りやすかった。足は全体的にバランスが取れて中堅上位だと思う。