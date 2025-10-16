「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の“赤いギター”、現在行方分からず
映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」でマイケル・J・フォックスが演奏した“赤いギター”が、現在、行方不明になっている。
1985年作の名シーンでチャック・ベリーの「ジョニー・B. グッド」を披露したギブソン ES-345について、マイケルは「今も手元にあればいいのに」と語るが、現在どこにあるのかは不明だ。
「映画公開から数十年が経ち、『ジョニー ・B. グッド』で使われたギターは『それが何か』よりも『それでないこと』の方が重要になった。つまり、今は手に入らないということだ」
マイケルは、当時その価値を予見できなかったと悔やみつつ、誰かが所有している可能性を示唆する。
「誰かはその価値を理解していた。そしてそれがコレクションにあるのか、屋根裏やホームスタジオに隠されているのかは分からないけど、名乗り出てはいない」
現在、ギブソン社もこのギターの捜索に乗り出しているそうで、「僕の有名な赤いロックンロールマシンを探す旅を記録するドキュメンタリー映画のスポンサーにまでなっているんだ」とマイケルは明かす。
このギターが登場するシーンは、マイケル自身にとっても特別な意味を持つという。
「これは映画の中で一番好きなシーンだ。夢が叶う瞬間を象徴している。マーティが自分のためにやったことを、僕自身も自分のためにやっていたんだ」
1985年作の名シーンでチャック・ベリーの「ジョニー・B. グッド」を披露したギブソン ES-345について、マイケルは「今も手元にあればいいのに」と語るが、現在どこにあるのかは不明だ。
「映画公開から数十年が経ち、『ジョニー ・B. グッド』で使われたギターは『それが何か』よりも『それでないこと』の方が重要になった。つまり、今は手に入らないということだ」
「誰かはその価値を理解していた。そしてそれがコレクションにあるのか、屋根裏やホームスタジオに隠されているのかは分からないけど、名乗り出てはいない」
現在、ギブソン社もこのギターの捜索に乗り出しているそうで、「僕の有名な赤いロックンロールマシンを探す旅を記録するドキュメンタリー映画のスポンサーにまでなっているんだ」とマイケルは明かす。
このギターが登場するシーンは、マイケル自身にとっても特別な意味を持つという。
「これは映画の中で一番好きなシーンだ。夢が叶う瞬間を象徴している。マーティが自分のためにやったことを、僕自身も自分のためにやっていたんだ」