◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦 ブルワーズ１―５ドジャース（１４日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が１４日（日本時間１５日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦の敵地・ブルワーズ戦に先発し、９回３安打１失点。ポストシーズン（ＰＳ）日本人初、メジャー移籍後レギュラーシーズンを含めて５５試合目で自身初完投勝利を挙げた。ドジャースは敵地で２連勝発進。１日の休養日を挟み、１６日（同１７日）に本拠地で第３戦を迎える。

【由伸に聞く】

―右左にかかわらず内角攻めが目立った。

「マーク（プライヤー投手）コーチ、ウィル（捕手のスミス）とかいろんな意見を足しながら、組み立てをしました」

―去年よりも監督が信頼していると。

「信頼してもらえるとか、任せてもらえるというのはすごく選手としてうれしいこと、ますます頑張りたいと思います」

―マンシーが「さらに高いレベルに行く選手」と言っていたが。

「今日の試合でも自分の成長はすごく感じましたし、反省するところはありましたけど、大切な試合を勝っていくことで成長につながればいい」

―思ったようなボールは投げられたか。

「今日はいろんなボールを使っていけた。立ち上がり積極的に来ているのは感じた。そこで有効なボールをいいところに投げていけた」

―５回１死でオルティスに２球を投げたところでスミスがベンチに訴えて投手コーチらがマウンドに向かったが。

「初球スプリットのサインだったんですけど、初球にあまり振ってくると思っていなかったので、少しスピードを落としたスプリットを投げたかったんですけどうまくいかず、その違和感を感じて体調を心配されたという感じで、問題は全くないです」