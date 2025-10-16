◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦 ブルワーズ１―５ドジャース（１４日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦の敵地・ブルワーズ戦に「１番・ＤＨ」でフル出場し４戦、２０打席ぶりの安打で右前適時打を放った。投手では本拠地での第４戦先発が決定。４連勝で優勝投手が理想的だが、第７戦までもつれた場合には救援起用される可能性も出てきた。

ようやく出た。試合の流れを大きく引き寄せる適時打を放った大谷は、納得したような表情でうなずいた。３―１で２点をリードした７回１死三塁の４打席目。３番手左腕・アシュビーのシンカーをはじき返すと、打球は一、二塁間を破って、リードを広げる右前適時打となった。

安打は６日のフィリーズとの地区Ｓ第２戦の４打席目以来、今季ワーストの１９打席連続安打なしと苦しんでいたが、待望の一打が出た。この日も３三振を喫するなど本調子とは言えないが、２打席目の右直も打球速度は１１５・２マイル（約１８５・４キロ）と鋭い当たりもあった。

試合前にはロバーツ監督が、１７日（日本時間１８日）の本拠地での第４戦に先発することを明言。ＰＳ初登板だった地区Ｓ第１戦の４日フィリーズ戦から中１２日と休養十分だ。チームは２連勝。このまま白星を積み重ねれば、一気に大谷が先発し４連勝で優勝投手となり２年連続のワールドシリーズ進出を決める可能性もある。

さらに指揮官は、第７戦までもつれた場合には「救援登板させる可能性も考えている」と明言。総力戦となることが確実で、場合によっては２３年ＷＢＣ決勝・米国戦のような「守護神・大谷」として起用される可能性もある。現行ルールでは救援登板後にＤＨでは打順に残れないため、試合前には中堅でフリー打撃の打球を追うなど、総力戦への準備を少しずつ進めている。

ワイルドカードシリーズ第１戦で２発を放ってから７試合連続で本塁打が出ていない大谷。本拠地に戻って心機一転、二刀流で再浮上のきっかけをつかみたいところだ。（安藤 宏太）