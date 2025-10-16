◇木下グループ・ジャパン・オープン女子（2025年10月15日 大阪市・モリタテニスセンターうつぼ）

女子2回戦が行われ、世界ランク16位の大坂なおみ（フリー）は7―6、3―6、6―2で昨年覇者のスーザン・ラメンス（オランダ）に競り勝って大会初の8強入りを果たした。第3セット途中に左太腿を負傷して今後に不安を残したが、27歳最後の日に意地を見せつけた。

最終セットを5―0とリードし、勝利まで2ポイントの時だった。大坂は左太腿を押さえ、その場でラケットをつえのようにして体を支え、動けなくなった。それでもすぐに治療し、テーピングしてコートに戻ると、2ゲームを落として迎えた第8ゲームを執念で奪った。

直後の勝利者インタビューは「足のことがあるから」と断ったが、記者会見では気丈な姿を見せ「痛めたのは左のハムストリング（太腿裏）。ただ、私は治るのが非常に早いタイプの人間なので、次の試合に間に合うと願っています」と前向きに話した。

「見に来てくださったたくさんの方たちのためにもいいプレーをしたかった」と大坂。27歳最後の試合は感慨深いものになった。