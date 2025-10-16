【ロンドン１４日＝大西 健太】大相撲のロンドン公演（日本時間１５〜１９日）を前に大の里（２５）＝二所ノ関＝、豊昇龍（２６）＝立浪＝の両横綱など力士らが１４日、市内の観光名所を巡り、公演初日に向けて英気を養った。気温１２度の肌寒い中、英議会議事堂の大時計「ビッグベン」やバッキンガム宮殿の先々で、黒山の人だかりを作る“ロンドン・ジャック”。ロンドンっ子たちの注目を集めた。

【ロンドン公演ドキュメント】

１４時１０分 宿泊先ホテルを２台のバスに分かれて出発

一山本「どこへいくんですか？ まだ観光していないから楽しみ」

１４時４０分 ロンドン・アイ付近に豊昇龍らを乗せたバスが到着。大の里らを乗せたバスを道を間違え、到着が遅れる。

熱海富士「Ｉｔ’ｓ ａ Ｌｏｎｄｏｎ Ｅｙｅ！」

１５時１０分 大の里らが巨大観覧車ロンドン・アイに到着。先に到着していた熱海富士は、大行列と時間の都合で乗ることを断念。「これに乗るだけでも良かったのにな…」

１５時２５分 ウェストミンスター橋付近でハローキティちゃんと遭遇

一山本「俺もキティちゃんと写真を撮りたいな」

１５時３０分 ウェストミンスター橋、中程で両横綱が記念撮影

大の里「（３４年前と同じ構図で撮影に）写真で見たことがあった」

熱海富士「（豊昇龍と記念撮影に）川に落ちそうなくらい緊張した」

１５時４０分 豊昇龍が屋台で買ったホットドッグを大の里と分け合ってパクリ。

豊昇龍「おいしいね。みんな食べた方がいいよ」

１６時００分 バスで移動し、バッキンガム宮殿に到着

１６時３０分 バッキンガム宮殿近くでお土産を購入

豊昇龍「ちょこっとチョコ買ったよ」

１７時００分 ホテル到着