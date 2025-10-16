◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦 ブルワーズ１―５ドジャース（１４日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が１４日（日本時間１５日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦の敵地・ブルワーズ戦に先発し、９回３安打１失点。ポストシーズン（ＰＳ）日本人初、メジャー移籍後レギュラーシーズンを含めて５５試合目で自身初完投勝利を挙げた。ドジャースは敵地で２連勝発進。１日の休養日を挟み、１６日（同１７日）に本拠地で第３戦を迎える。

勝利の瞬間をマウンドで迎えると、ようやく山本の表情が緩んだ。９回を１１１球、３安打１失点でメジャー自身初完投。８回を終えて９７球。ロバーツ監督は迷いなく最終回のマウンドに右腕を送った。「信頼してもらって、結果で応えられてよかった。達成感がすごくありました」。日本人メジャーリーガーのＰＳ初完投はメジャー全体でも、１７年１０月１４日のバーランダー（当時アストロズ）以来、８年ぶりの快挙だった。

初球を投げ終えた後に、誰がこの未来を想像しただろうか。初回、先頭のチョウリオに投じた９６・９マイル（約１５５・９キロ）直球を右翼席に運ばれた。前回登板の８日、地区Ｓ第３戦フィリーズ戦は５回途中３失点ＫＯ、ブ軍戦は７月７日に１回持たず５失点ＫＯだった悪夢もよぎったが冷静だった。「すごい悔しかったですけど、とにかく切り替えて次のバッターに向かって投げた。ソロでしたし、そんなにメンタルに来ることなく投げることができた」と、リズムに乗った。

直後の２回に打線が奮起して逆転。以降５回までは毎回走者を許したが、二塁すら踏ませず、５回２死から１４者連続アウト。最速９７・６マイル（約１５７・１キロ）の直球にスプリット、カーブなどを効果的に使ってブ軍打線を翻弄（ほんろう）。「１イニングずつ集中した」という言葉通り、リードを守り抜いた。９回こそベシアが準備していたが、８回まではブルペンでは誰一人として投球練習すらしておらず救援陣も休ませた。

前日１３日は“スネル先生”が８回１安打無失点。サイ・ヤング賞２度の左腕は、山本の登板後の反省会にたびたび参加。打者の印象などさまざまな助言を受けていた。山本は「たくさん学ばせてもらっている。すごく心強い存在で、大きな存在」と感謝する。右、左こそ違えどスネルの快投は「自分も行けるぞという気持ちになった」と、自信につながった。

チームはレギュラーシーズンで６戦全敗だったブ軍に敵地で２連勝。７試合制のＰＳで、２勝０敗となったチームは、過去９３チーム中７８チームが勝ち上がり、突破率は８３・９％だ。チームは試合終了約１時間後に球場をバスで空港へ出発。ロサンゼルスへと向かった。山本はインタビューを受け、治療を行い、Ｔシャツ姿で会見を終えたのは、バス出発予定時間の１０分前だった。「まだ手も洗ってない…」と苦笑いもうれしそう。帰りのフライトではスネルの隣で笑顔を見せた由伸。前回登板後に金色に近かった明るい髪を黒めに染めて心機一転。髪色とは対照的に、表情はどこまでも明るかった。（安藤 宏太）

ドジャース・カーショー「本当にアメージングだ。信じられないほどよく、試合を通してそれを維持した。本当にシンプルで美しい。だからチャーリー（息子）に彼を見て学ぶように言っている」

ドジャース・ロバーツ監督「本物の自信を感じる。それが全てだと思う。真の自信を持っている。（９回続投の判断は）難しくはなかった。９回を任せることに大きな自信を持てた」