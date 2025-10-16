歌手・松田聖子（６３）のデビュー４５周年を記念した公式トリビュートアルバム「永遠の青春、あなたがそこにいたから。〜４５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｔｒｉｂｕｔｅ ｔｏ ＳＥＩＫＯ ＭＡＴＳＵＤＡ〜」が、１１月５日からＡｍａｚｏｎ Ｍｕｓｉｃで独占先行配信されることが１５日、分かった。

性別やジャンルの垣根を越え、聖子を敬愛する各世代のトップアーティストが集結。中森明菜（６０）を始め、椎名林檎（４６）、ＧＲｅ４Ｎ ＢＯＹＺ、Ｄａ―ｉＣＥの大野雄大（３６）、Ｄａｏｋｏ（２８）、Ｓｕｉｅｔ（すい、２２）、ＲＥＩ＆ＬＩＺ（ＩＶＥ）、ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲの豪華８組が名を連ねた。

歌唱曲は参加アーティストが思い入れのある楽曲をチョイス。注目の明菜は、自身のデビュー年と同じ１９８２年にリリースのヒット曲「赤いスイートピー」を歌う。

聖子と明菜と言えば、１９８０年代を代表する２大アイドル。明菜は４月にラジオ番組に出演した際、デビュー前に聖子の全シングルを「一番に買っていた」こと、「聖子さんが大好きです」と憧れの存在だったことなどを公言している。これまでに自身のカバーアルバム「―ＺＥＲＯａｌｂｕｍ― 歌姫２」（２００２年）で「瑠璃色の地球」を披露しているが、今回「赤いスイートピー」をどう歌い上げるのか、発売日が待たれる。

聖子は「今年、デビュー４５周年を迎えました。たくさんの皆様に応援していただき、ここまで来ることができました。本当にありがとうございます」と改めて感謝。「この度、様々な素晴らしいアーティストの皆様に私の曲を歌っていただき、とてもうれしいです。とても素敵なアルバムです！たくさんの皆様にお楽しみいただけたら幸いです」と願った。

収録曲全てがアレンジを施し、新録カバーされる。新たな息吹が吹き込まれた名曲たちが、また違った表情を見せてくれそうだ。

【公式トリビュートアルバム収録曲】

１．瑠璃色の地球／ＧＲｅ４Ｎ ＢＯＹＺ

２．Ｒｏｃｋ’ｎ Ｒｏｕｇｅ／ＲＥＩ＆ＬＩＺ（ＩＶＥ）

３．青い珊瑚礁／ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ

４．渚のバルコニー／Ｄａｏｋｏ

５．赤いスイートピー／ 中森明菜

６．あなたに逢いたくて〜Ｍｉｓｓｉｎｇ Ｙｏｕ〜／大野雄大（Ｄａ−ｉｃＥ）

７．蒼いフォトグラフ／Ｓｕｉｅｔ

８．ＳＷＥＥＴ ＭＥＭＯＲＩＥＳ／椎名林檎

〇…１１月５日には、トリビュートアルバムの限定盤ＣＤが「Ａｍａｚｏｎ．ｃｏ．ｊｐ」で先行発売される。アルバムタイトルは、ロングヒット中の４５周年記念のオールタイムベスト盤と同じ「永遠の青春」に、「瑠璃色の地球」の一節「あなたがそこにいたから」が添えられた。聖子は１２月に恒例のクリスマスディナー＆コンサート（１３〜１６日・グランドプリンスホテル新高輪、２２〜２５日・ホテルニューオータニ大阪）を行う。