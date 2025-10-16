=LOVE、自己最高週間ポイントで合算シングル1位【オリコンランキング】
指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・=LOVEの最新シングル「ラブソングに襲われる」が、10月16日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」で1位を獲得。2025年3月10日付「とくべチュ、して／恋人以上、好き未満」の週間25万4766PTを超え、自己最高週間ポイント34万1513PTを記録した。
【動画】＝LOVE、自身初の初週売上30万枚超えを達成した「ラブソングに襲われる」MV
週間ポイントの内訳は、CD：32万9685PT／ストリーミング:1万1206PT／デジタルシングル（単曲）：540PT／デジタルシングル（バンドル）：82PT。本作は、同日付「オリコン週間シングルランキング」においても、自己最高初週売上33.0万枚で1位を獲得。オリコン週間音楽ランキングで2冠【※】となった。
続く2位には、米津玄師「IRIS OUT / JANE DOE」がランクイン。本作は、10月6日付から2週連続で1位を獲得しており、最新10月20日付で3週連続TOP3入り。累積ポイントは、83万8838PTとなった。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月20日付：集計期間:2025年10月6日〜12日）＞
