結束バンド、「ミュージックDVD・BD」で自身初の1位【オリコンランキング】
アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』に登場する劇中バンド・結束バンドの最新音楽映像作品『結束バンド TOUR“We will B”』が、16日発表の最新「オリコン週間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキング」で自身初の1位を獲得した。
【ライブ映像】結束バンド、「惑う星」from『結束バンド TOUR “We will B”』
初週売上は、DVD：0.1万枚、Blu-ray Disc（以下BD）：0.7万枚で、合計売上は0.8万枚。「週間BDランキング」でも1位に初登場した。
『ぼっち・ざ・ろっく！』は、芳文社『まんがタイムきららMAX』にて連載中の、はまじあき氏による人気4コマ漫画が原作。2022年10月から12月にかけてアニメ第1期が放送（TOKYO MXほか）され、アニメを再編集した劇場総集編が2024年春に前編、2024年夏に後編が公開された。
本作は、2025年2月15日に東京・武蔵野の森総合スポーツプラザメインアリーナで開催された同名ライブツアーの追加公演を収めた映像作品。
キャストの青山吉能（後藤ひとり役）、鈴代紗弓（伊地知虹夏役）、水野朔（山田リョウ役）、長谷川育美（喜多郁代役）らが出演。同ライブ内でアニメ2期制作決定がサプライズで発表された。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月20日付：集計期間:2025年10月6日〜12日）＞
【ライブ映像】結束バンド、「惑う星」from『結束バンド TOUR “We will B”』
初週売上は、DVD：0.1万枚、Blu-ray Disc（以下BD）：0.7万枚で、合計売上は0.8万枚。「週間BDランキング」でも1位に初登場した。
『ぼっち・ざ・ろっく！』は、芳文社『まんがタイムきららMAX』にて連載中の、はまじあき氏による人気4コマ漫画が原作。2022年10月から12月にかけてアニメ第1期が放送（TOKYO MXほか）され、アニメを再編集した劇場総集編が2024年春に前編、2024年夏に後編が公開された。
キャストの青山吉能（後藤ひとり役）、鈴代紗弓（伊地知虹夏役）、水野朔（山田リョウ役）、長谷川育美（喜多郁代役）らが出演。同ライブ内でアニメ2期制作決定がサプライズで発表された。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月20日付：集計期間:2025年10月6日〜12日）＞