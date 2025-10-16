RADWIMPS、急上昇ランキング2作品がTOP10入り【オリコンランキング】
RADWIMPSの「命題」が、16日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率83.2%を記録。1位を獲得した。4位には「賜物」が上昇率38.7%でランクインし、TOP10に2作品がランクインした。
【動画】野田「僕らのお手紙」と表現したRADWIMPS「命題」
1位の「命題」は、日本テレビ系『news zero』のテーマソング、4位「賜物」は9月26日に最終回を迎えたNHK連続テレビ小説『あんぱん』の主題歌となっていた。
「命題」、「賜物」がともに収録されたアルバム『あにゅー』は、同日付「週間アルバムランキング」、「週間合算アルバムランキング」で1位を獲得。「オリコン週間音楽ランキング」【※】2冠を獲得した。
RADWIMPSは、8日にメジャーデビュー20周年を記念した約4年ぶりのニューアルバム『あにゅー』をリリース。その後、11日にNHK総合『RADWIMPS 20th YEAR SPECIAL』の放送、12日にはTBS系『日曜日の初耳学』への出演など露出が続いた。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
このほか8位には、ORANGE RANGEの2007年7月にCDリリースされた「イケナイ太陽」が上昇率21.3%でランクインした。
ORANGE RANGE公式YouTubeチャンネルで、フジテレビ系ドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』をダイジェスト的にまとめた『イケナイ太陽 (『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』Special Music Video)』が公開された。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月20日付：集計期間:2025年10月6日〜12日）＞
