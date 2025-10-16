マクドナルド×「ストリートファイター」10・22から初コラボ リュウ＆春麗＆ケン、限定キャラ“ベガ・スマイル”と対戦
日本マクドナルドは22日から、対戦格闘ゲームシリーズ「ストリートファイター」と初のコラボレーションとなるキャンペーンを、全国の店舗にて期間限定で販売する。
【動画】“ベガ・スマイル”と対戦！マック×ストリートファイター新CM
ゲームに登場する人気キャラクターを彷彿とさせる「焦がしにんにくマヨたまごてりやき」、「油淋鶏マヨチキン」、「トリチ」の3種類のバーガーを『ストリートバーガーズ』として、さらに朝だけの「ダブチソーセージマフィン」や、バーガーとも相性抜群な「シャカシャカポテト やみつきコンソメ味」、コラボ限定カップでの提供となる「マックフィズ／マックフロート みなぎるエナジー」の全7商品を販売する。
21日から放映開始の新TVCMでは、大ヒットを記録した『ストリートファイターII』のゲームステージにマクドナルドが登場し、リュウ、春麗、ケンの3キャラクターが、マクドナルドをイメージさせる衣装をまとったコラボレーション限定キャラクターの“ベガ・スマイル”と対戦する。
「ストリートバーガーズ」新CMは「うまいやつに会いにいく」篇、「リュウＶＳ豪鬼ナルド」篇、「春麗ＶＳスマイルガイル」篇、「ケンＶＳベガスマイル」篇の4種類となる。
