RADWIMPS、自身通算3作目の合算アルバム1位【オリコンランキング】
RADWIMPS『あにゅー』が、10月16日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、週間ポイント5万8302PTを記録し、1位を獲得。自身通算3作目の合算アルバム1位となった。
【動画】「あんぱん」最終回でサプライズ披露されたRADWIMPS「賜物（Orchestra Version）
週間ポイントの内訳は、CD：5万2965PT／ストリーミング：4166PT／デジタルアルバム：1171PT。本作はCDアルバムも初週5.3万枚を売り上げ、同日付「オリコン週間アルバムランキング」の1位に初登場。オリコン週間音楽ランキングで2冠【※】を獲得した。
そのほか最新の「週間合算アルバムランキング」では、4位に藤井風の『Prema』がランクイン。9月15日付から6週連続で合算アルバムTOP5入り、累積PT数は36万259PTとなった。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月20日付：集計期間:2025年10月6日〜12日）＞
【動画】「あんぱん」最終回でサプライズ披露されたRADWIMPS「賜物（Orchestra Version）
週間ポイントの内訳は、CD：5万2965PT／ストリーミング：4166PT／デジタルアルバム：1171PT。本作はCDアルバムも初週5.3万枚を売り上げ、同日付「オリコン週間アルバムランキング」の1位に初登場。オリコン週間音楽ランキングで2冠【※】を獲得した。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月20日付：集計期間:2025年10月6日〜12日）＞