「いつも素敵な倉科さんと〜！」のん＆倉科カナのツーショットに反響
女優・のん（32歳）が10月13日、公式ブログを更新。女優の倉科カナ（37歳）とのツーショットを公開し、ファンの反響を呼んでいる。
13日、「ミス・キング第三話」と題してブログを更新。「観ていただけましたか？」と切り出し、「倉科さん演じる礼子さんがあったかくってかっこよくって、飛鳥の支えになっているんだなと思って演じていました」と倉科が演じる堺礼子への思いをつづった。
そして最後は「いつも素敵な倉科さんと〜！」と述べ、倉科と笑顔で寄り添う2ショットを公開。ブログを締めくくっている。
この投稿にファンからは「倉科さんの存在は癒し」「オアシスみたいな存在」「礼子さんに救われてますね。ありがとう倉科さん」「飛鳥の心がだんだん潤っていく」「有難い存在」「礼子姐さん、カッコイイですね。おまけにカワイイし」「雰囲気凄すぎ」「オーラ出すぎ二人とも」や、「どんどん沼りますね」「ノンさんって 男前」「飛鳥のエプロン姿が可愛かったー」「来週が待ち遠しい！」などの声が寄せられている。
2人はABEMAオリジナルドラマ「MISS KING / ミス・キング」で共演。天才棋士・彰一（中村獅童）に人生を奪われた主人公・国見飛鳥（のん）が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマで、辛い過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描く。倉科は、飛鳥が居候するバーの店主・堺礼子を演じている。
