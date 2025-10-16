ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもプラス圏に再浮上
NY株式15日（NY時間14:18）（日本時間03:18）
ダウ平均 46302.45（+31.99 +0.07%）
ナスダック 22637.22（+115.52 +0.51%）
CME日経平均先物 48055（大証終比：+245 +0.51%）
欧州株式15日終値
英FT100 9424.75（-28.02 -0.30%）
独DAX 24181.37（-55.57 -0.23%）
仏CAC40 8077.00（+157.38 +1.99%）
米国債利回り
2年債 3.501（+0.021）
10年債 4.042（+0.010）
30年債 4.641（+0.009）
期待インフレ率 2.300（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.571（-0.039）
英 国 4.543（-0.047）
カナダ 3.111（-0.040）
豪 州 4.216（-0.019）
日 本 1.647（-0.001）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝58.37（-0.33 -0.56%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4219.40（+56.00 +1.35%）
ビットコイン（ドル）
111042.88（-2011.82 -1.78%）
（円建・参考値）
1680万4119円（-304449 -1.78%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46302.45（+31.99 +0.07%）
ナスダック 22637.22（+115.52 +0.51%）
CME日経平均先物 48055（大証終比：+245 +0.51%）
欧州株式15日終値
英FT100 9424.75（-28.02 -0.30%）
独DAX 24181.37（-55.57 -0.23%）
仏CAC40 8077.00（+157.38 +1.99%）
米国債利回り
2年債 3.501（+0.021）
10年債 4.042（+0.010）
30年債 4.641（+0.009）
期待インフレ率 2.300（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.571（-0.039）
英 国 4.543（-0.047）
カナダ 3.111（-0.040）
豪 州 4.216（-0.019）
日 本 1.647（-0.001）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝58.37（-0.33 -0.56%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4219.40（+56.00 +1.35%）
ビットコイン（ドル）
111042.88（-2011.82 -1.78%）
（円建・参考値）
1680万4119円（-304449 -1.78%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ