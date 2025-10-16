NY株式15日（NY時間14:18）（日本時間03:18）
ダウ平均　　　46302.45（+31.99　+0.07%）
ナスダック　　　22637.22（+115.52　+0.51%）
CME日経平均先物　48055（大証終比：+245　+0.51%）

欧州株式15日終値
英FT100　 9424.75（-28.02　-0.30%）
独DAX　 24181.37（-55.57　-0.23%）
仏CAC40　 8077.00（+157.38　+1.99%）

米国債利回り
2年債　 　3.501（+0.021）
10年債　 　4.042（+0.010）
30年債　 　4.641（+0.009）
期待インフレ率　 　2.300（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.571（-0.039）
英　国　　4.543（-0.047）
カナダ　　3.111（-0.040）
豪　州　　4.216（-0.019）
日　本　　1.647（-0.001）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝58.37（-0.33　-0.56%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4219.40（+56.00　+1.35%）

ビットコイン（ドル）
111042.88（-2011.82　-1.78%）
（円建・参考値）
1680万4119円（-304449　-1.78%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ