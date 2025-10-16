能登半島地震、群発地震による古いマグマの破壊が原因か…東北大チーム

最大震度７を観測した２０２４年の能登半島地震は、地下の冷えて固まった古いマグマが破壊されたことが引き金となって発生したとする分析を東北大の研究チームが発表した。

論文が１６日、科学誌「サイエンス・アドバンシズ」に掲載される。

半島北部では２０年１２月頃から、小規模な地震が頻発していた。一帯の地下には水などの「流体」が大量に存在し、これらが断層の割れ目を滑りやすくして群発地震を誘発したと見られていたが、昨年の大地震につながった詳しいメカニズムは不明だった。

チームは半島北部の１２か所に設置した地震計のデータなどを活用し、揺れの広がり方を解析した。その結果、群発地震の震源域西側の地下５〜１５キロ・メートルに約１５００万年前の火山活動で生じたマグマが冷えて固まった状態で広がっていることが判明。大地震を起こした断層とも重なっていた。

一方、群発地震の震源は、この領域を避けるように位置していたため、チームは、固まったマグマが流体の移動を妨げる「壁」になっていたと推定。周囲の地殻変動などの影響で断層のひずみが徐々に蓄積し、最終的にマグマの破壊につながったと分析した。チームの高木涼太准教授（地震学）は「マグマの破壊でひずみが一気に解放され、大地震の引き金になった」と話す。

東京科学大の中島淳一教授（地震学）の話「古いマグマを含む不均質な地下構造と巨大地震の関係を示した重要な成果で、他の地域の地震を分析する際の手がかりになる可能性がある」