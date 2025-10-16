ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均、ナスダックとも下げに転じる
NY株式15日（NY時間13:14）（日本時間02:14）
ダウ平均 46099.95（-170.51 -0.37%）
ナスダック 22477.09（-44.61 -0.20%）
CME日経平均先物 47950（大証終比：+140 +0.29%）
欧州株式15日終値
英FT100 9424.75（-28.02 -0.30%）
独DAX 24181.37（-55.57 -0.23%）
仏CAC40 8077.00（+157.38 +1.99%）
米国債利回り
2年債 3.497（+0.017）
10年債 4.028（-0.004）
30年債 4.623（-0.009）
期待インフレ率 2.299（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.571（-0.039）
英 国 4.543（-0.047）
カナダ 3.110（-0.041）
豪 州 4.216（-0.019）
日 本 1.647（-0.001）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝58.33（-0.37 -0.63%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4213.90（+50.50 +1.21%）
ビットコイン（ドル）
110320.50（-2734.20 -2.42%）
（円建・参考値）
1667万0531円（-413165 -2.42%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
