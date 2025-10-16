NY株式15日（NY時間13:14）（日本時間02:14）
ダウ平均　　　46099.95（-170.51　-0.37%）
ナスダック　　　22477.09（-44.61　-0.20%）
CME日経平均先物　47950（大証終比：+140　+0.29%）

欧州株式15日終値
英FT100　 9424.75（-28.02　-0.30%）
独DAX　 24181.37（-55.57　-0.23%）
仏CAC40　 8077.00（+157.38　+1.99%）

米国債利回り
2年債　 　3.497（+0.017）
10年債　 　4.028（-0.004）
30年債　 　4.623（-0.009）
期待インフレ率　 　2.299（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.571（-0.039）
英　国　　4.543（-0.047）
カナダ　　3.110（-0.041）
豪　州　　4.216（-0.019）
日　本　　1.647（-0.001）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝58.33（-0.37　-0.63%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4213.90（+50.50　+1.21%）

ビットコイン（ドル）
110320.50（-2734.20　-2.42%）
（円建・参考値）
1667万0531円（-413165　-2.42%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ