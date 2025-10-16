　16日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比140円高の4万7950円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万7672.67円に対しては277.33円高。出来高は1万4084枚となっている。

　TOPIX先物期近は3199.5ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は15.86ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 47950　　　　　+140　　　 14084
日経225mini 　　　　　　 47940　　　　　+130　　　197569
TOPIX先物 　　　　　　　3199.5　　　　　+8.5　　　　9318
JPX日経400先物　　　　　 28865　　　　　 +85　　　　1643
グロース指数先物　　　　　 735　　　　　　+4　　　　 688
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース