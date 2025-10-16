日経225先物：16日2時＝140円高、4万7950円
16日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比140円高の4万7950円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万7672.67円に対しては277.33円高。出来高は1万4084枚となっている。
TOPIX先物期近は3199.5ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は15.86ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 47950 +140 14084
日経225mini 47940 +130 197569
TOPIX先物 3199.5 +8.5 9318
JPX日経400先物 28865 +85 1643
グロース指数先物 735 +4 688
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3199.5ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は15.86ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 47950 +140 14084
日経225mini 47940 +130 197569
TOPIX先物 3199.5 +8.5 9318
JPX日経400先物 28865 +85 1643
グロース指数先物 735 +4 688
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース