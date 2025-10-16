〈感動レシピ〉さつまいもを『ご飯が進むおかず』に変身させるなら、にんにくみそで

子どもにも人気の秋野菜・さつまいも。でもその甘さがゆえに、「おかず」としてはどう使ったらいいのか困っているかた、いらっしゃいませんか？

野菜の甘みをいかして、がつんとにんにくとみそ味をきかせたこのメニューなら大丈夫！ てりてりのたれがジューシーな豚肉とさつまいもにからんで、ご飯がどんどんすすんでしまいます。さつまいもが手に入ったら、ぜひ試してみて！

『肉巻きさつまいものにんにくみそだれ』のレシピ

材料（2人分）

さつまいも……1本（約250ɡ）

豚バラ薄切り肉（しゃぶしゃぶ用）……12枚（約150ɡ）

青じその葉のせん切り……4枚分





作り方

〈A〉にんにくのすりおろし……少々みりん……大さじ3みそ……大さじ1と1/2サラダ油……小さじ1

（1）材料の下ごしらえをする

さつまいもはよく洗って皮つきのまま長さ8cm、7〜8mm角の棒状に切り、さっと水にさらして水けをきる。さつまいも1/12量につき、豚肉を1枚ずつらせん状にしっかりと巻く。Aは混ぜる。

（2）焼く

フライパンにサラダ油を中火で熱し、1を巻き終わりを下にして並べ入れ、巻き終わりが焼き固まるまで2 分ほど焼く。上下を返し、水1/2カップを回し入れる。ふたをして弱火にし、さつまいもに竹串がすーっと通るまで8 分ほど蒸し焼きにする。

（3）たれをからめ、仕上げる

フライパンの余分な水けをペーパータオルで拭き、Aを加える。強めの中火にし、照りが出るまでからめる。器に盛り、青じそをのせる。

にんにくがきいたみそだれが、ご飯に合わないわけがない。存在感抜群のたれをさつまいもの甘みがやさしくカバー。青じそもアクセントとしていい仕事をしています！ 食べごたえも抜群なので、おなかをすかせて挑みましょう。

（『オレンジページ』2025年10月17日号より）