〈感動レシピ〉さつまいもを『ご飯が進むおかず』に変身させるなら、にんにくみそで
子どもにも人気の秋野菜・さつまいも。でもその甘さがゆえに、「おかず」としてはどう使ったらいいのか困っているかた、いらっしゃいませんか？
野菜の甘みをいかして、がつんとにんにくとみそ味をきかせたこのメニューなら大丈夫！ てりてりのたれがジューシーな豚肉とさつまいもにからんで、ご飯がどんどんすすんでしまいます。さつまいもが手に入ったら、ぜひ試してみて！
『肉巻きさつまいものにんにくみそだれ』のレシピ
材料（2人分）
さつまいも……1本（約250ɡ）
豚バラ薄切り肉（しゃぶしゃぶ用）……12枚（約150ɡ）
青じその葉のせん切り……4枚分
にんにくのすりおろし……少々
みりん……大さじ3
みそ……大さじ1と1/2
サラダ油……小さじ1
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
さつまいもはよく洗って皮つきのまま長さ8cm、7〜8mm角の棒状に切り、さっと水にさらして水けをきる。さつまいも1/12量につき、豚肉を1枚ずつらせん状にしっかりと巻く。Aは混ぜる。
（2）焼く
フライパンにサラダ油を中火で熱し、1を巻き終わりを下にして並べ入れ、巻き終わりが焼き固まるまで2 分ほど焼く。上下を返し、水1/2カップを回し入れる。ふたをして弱火にし、さつまいもに竹串がすーっと通るまで8 分ほど蒸し焼きにする。
（3）たれをからめ、仕上げる
フライパンの余分な水けをペーパータオルで拭き、Aを加える。強めの中火にし、照りが出るまでからめる。器に盛り、青じそをのせる。
にんにくがきいたみそだれが、ご飯に合わないわけがない。存在感抜群のたれをさつまいもの甘みがやさしくカバー。青じそもアクセントとしていい仕事をしています！ 食べごたえも抜群なので、おなかをすかせて挑みましょう。