NY株式15日（NY時間12:07）（日本時間01:07）
ダウ平均　　　46362.54（+92.08　+0.20%）
ナスダック　　　22681.91（+160.21　+0.71%）
CME日経平均先物　48075（大証終比：+265　+0.55%）

欧州株式15日GMT16:07
英FT100　 9424.75（-28.02　-0.30%）
独DAX　 24181.37（-55.57　-0.23%）
仏CAC40　 8077.00（+157.38　+1.99%）

米国債利回り
2年債　 　3.506（+0.025）
10年債　 　4.032（0.000）
30年債　 　4.621（-0.012）
期待インフレ率　 　2.305（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.571（-0.039）
英　国　　4.543（-0.047）
カナダ　　3.122（-0.029）
豪　州　　4.216（-0.019）
日　本　　1.647（-0.001）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝58.43（-0.27　-0.46%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4210.00（+46.60　+1.12%）

ビットコイン（ドル）
110843.00（-2211.70　-1.96%）
（円建・参考値）
1676万7221円（-334564　-1.96%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ