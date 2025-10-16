ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は伸び悩む ９２ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式15日（NY時間12:07）（日本時間01:07）
ダウ平均 46362.54（+92.08 +0.20%）
ナスダック 22681.91（+160.21 +0.71%）
CME日経平均先物 48075（大証終比：+265 +0.55%）
欧州株式15日GMT16:07
英FT100 9424.75（-28.02 -0.30%）
独DAX 24181.37（-55.57 -0.23%）
仏CAC40 8077.00（+157.38 +1.99%）
米国債利回り
2年債 3.506（+0.025）
10年債 4.032（0.000）
30年債 4.621（-0.012）
期待インフレ率 2.305（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.571（-0.039）
英 国 4.543（-0.047）
カナダ 3.122（-0.029）
豪 州 4.216（-0.019）
日 本 1.647（-0.001）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝58.43（-0.27 -0.46%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4210.00（+46.60 +1.12%）
ビットコイン（ドル）
110843.00（-2211.70 -1.96%）
（円建・参考値）
1676万7221円（-334564 -1.96%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
