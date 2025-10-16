NY株式15日（NY時間12:26）（日本時間01:26）
ダウ平均　　　46421.79（+151.33　+0.33%）
ナスダック　　　22718.07（+196.37　+0.87%）
CME日経平均先物　48145（大証終比：+335　+0.70%）

　きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は３日続伸。本日はＩＴ・ハイテク株も買われており、ナスダックも反発。想定を上回る好調な企業決算が相次ぎ、中国との貿易摩擦激化への懸念を相殺している。

　取引開始前にバンカメ＜BAC＞とモルガン・スタンレー＜MS＞が決算を発表していたが、ともに好調な内容でトレーディング、投資銀行部門とも予想を上回った。バンカメについては純受取利息（ＮＩＩ）も注目されたが、予想を上回る内容となった。モルガン・スタンレーの株式トレーディングはライバルのゴールドマン＜GS＞を上回る内容。

　前日の大手銀の決算と合わせて、７－９月期の決算は好スタートを切ったようだ。これがＩＴ・ハイテクまで続くかどうか今後は注目される。

　ダウ平均は一時４２２ドル高まで上昇したが、その後は伸び悩む動きも見せている。上値警戒感は否めない状況もあり、ストラテジストからは、「株式市場はこの先しばらく横ばい圏で推移する可能性が高い」との指摘も出ている。米中の貿易戦争の不透明感が続く限り、最高値付近でもみ合う展開が続くのではとの見方を示した。

　また、米政府機関の閉鎖も続いており、市場にとって逆風になるとしている。「政府閉鎖が長引けば長引くほど、短期的な経済的損失は大きくなり、それが企業や消費者の信頼感を損なう。決算でも、企業の業績見通しに影響が出るだろう」と語った。

　「決算シーズン全体としては予想以上に良い結果が出るかもしれないが、政府閉鎖の解除や中国との貿易関係が明確になるまでは、市場に追い風となるとは限らない」とも述べていた。

　プラスチック部品・機器メーカーのヒレンブランド＜HI＞が大幅高。投資会社のローンスター・ファンズが同社買収で合意した。１株３２ドルの現金での買収。前日終値よりも２１％高い水準。

　ピザチェーンのパパ・ジョンズ＜PZZA＞が上昇。アポロ・グローバル＜APO＞が同社を１株６４ドルで非公開化する提案を行ったと伝わった。

　きょうはレアアース関連株が一斉に利益確定売りに押されている。ベッセント財務長官の発言に反応している可能性も高い。長官は、「中国が発表したレアアース輸出規制の先送りを条件に、高水準の対中関税について適用を長期間停止することを提案した」と述べた。

バンカメ＜BAC＞　52.38（+2.29　+4.57%）
モルガン・スタンレー＜MS＞　164.36（+9.02　+5.81%）
ヒレンブランド＜HI＞　31.24（+4.75　+17.91%）
パパ・ジョンズ＜PZZA＞　52.34（+3.66　+7.51%）

ＭＰマテリアルズ＜MP＞　89.36（-9.29　-9.42%）
ＴＭＣ＜TMC＞　9.82（-0.87　-8.14%）
ＵＳＡレアアース＜USAR＞　33.58（-3.97　-10.57%）

アップル＜AAPL＞　250.02（+2.25　+0.91%）
マイクロソフト＜MSFT＞　514.63（+1.06　+0.21%）
アマゾン＜AMZN＞　215.68（-0.72　-0.33%）
アルファベットC＜GOOG＞　250.23（+4.04　+1.64%）
アルファベットA＜GOOGL＞　249.44（+3.99　+1.63%）
テスラ＜TSLA＞　435.36（+6.12　+1.43%）
エヌビディア＜NVDA＞　180.77（+0.74　+0.41%）
メタ＜META＞　718.55（+9.90　+1.40%）
ＡＭＤ＜AMD＞　235.76（+17.67　+8.10%）
イーライリリー＜LLY＞　827.40（+15.05　+1.85%）

