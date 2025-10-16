ダウ平均は３日続伸 大手銀が好調で決算は好スタートを切る＝米国株序盤 ダウ平均は３日続伸 大手銀が好調で決算は好スタートを切る＝米国株序盤

NY株式15日（NY時間12:26）（日本時間01:26）

ダウ平均 46421.79（+151.33 +0.33%）

ナスダック 22718.07（+196.37 +0.87%）

CME日経平均先物 48145（大証終比：+335 +0.70%）



きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は３日続伸。本日はＩＴ・ハイテク株も買われており、ナスダックも反発。想定を上回る好調な企業決算が相次ぎ、中国との貿易摩擦激化への懸念を相殺している。



取引開始前にバンカメ＜BAC＞とモルガン・スタンレー＜MS＞が決算を発表していたが、ともに好調な内容でトレーディング、投資銀行部門とも予想を上回った。バンカメについては純受取利息（ＮＩＩ）も注目されたが、予想を上回る内容となった。モルガン・スタンレーの株式トレーディングはライバルのゴールドマン＜GS＞を上回る内容。



前日の大手銀の決算と合わせて、７－９月期の決算は好スタートを切ったようだ。これがＩＴ・ハイテクまで続くかどうか今後は注目される。



ダウ平均は一時４２２ドル高まで上昇したが、その後は伸び悩む動きも見せている。上値警戒感は否めない状況もあり、ストラテジストからは、「株式市場はこの先しばらく横ばい圏で推移する可能性が高い」との指摘も出ている。米中の貿易戦争の不透明感が続く限り、最高値付近でもみ合う展開が続くのではとの見方を示した。



また、米政府機関の閉鎖も続いており、市場にとって逆風になるとしている。「政府閉鎖が長引けば長引くほど、短期的な経済的損失は大きくなり、それが企業や消費者の信頼感を損なう。決算でも、企業の業績見通しに影響が出るだろう」と語った。



「決算シーズン全体としては予想以上に良い結果が出るかもしれないが、政府閉鎖の解除や中国との貿易関係が明確になるまでは、市場に追い風となるとは限らない」とも述べていた。



プラスチック部品・機器メーカーのヒレンブランド＜HI＞が大幅高。投資会社のローンスター・ファンズが同社買収で合意した。１株３２ドルの現金での買収。前日終値よりも２１％高い水準。



ピザチェーンのパパ・ジョンズ＜PZZA＞が上昇。アポロ・グローバル＜APO＞が同社を１株６４ドルで非公開化する提案を行ったと伝わった。



きょうはレアアース関連株が一斉に利益確定売りに押されている。ベッセント財務長官の発言に反応している可能性も高い。長官は、「中国が発表したレアアース輸出規制の先送りを条件に、高水準の対中関税について適用を長期間停止することを提案した」と述べた。



バンカメ＜BAC＞ 52.38（+2.29 +4.57%）

モルガン・スタンレー＜MS＞ 164.36（+9.02 +5.81%）

ヒレンブランド＜HI＞ 31.24（+4.75 +17.91%）

パパ・ジョンズ＜PZZA＞ 52.34（+3.66 +7.51%）



ＭＰマテリアルズ＜MP＞ 89.36（-9.29 -9.42%）

ＴＭＣ＜TMC＞ 9.82（-0.87 -8.14%）

ＵＳＡレアアース＜USAR＞ 33.58（-3.97 -10.57%）



アップル＜AAPL＞ 250.02（+2.25 +0.91%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 514.63（+1.06 +0.21%）

アマゾン＜AMZN＞ 215.68（-0.72 -0.33%）

アルファベットC＜GOOG＞ 250.23（+4.04 +1.64%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 249.44（+3.99 +1.63%）

テスラ＜TSLA＞ 435.36（+6.12 +1.43%）

エヌビディア＜NVDA＞ 180.77（+0.74 +0.41%）

メタ＜META＞ 718.55（+9.90 +1.40%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 235.76（+17.67 +8.10%）

イーライリリー＜LLY＞ 827.40（+15.05 +1.85%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

