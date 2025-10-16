◇セCSファイナルステージ第1戦 阪神2―0DeNA（2025年10月15日 甲子園）

阪神・藤川監督の采配がさえ渡った。6回1死二塁から近本に三盗をさせ、森下の先制点を引き出した。なおも2死一、三塁で、途中出場していた小野寺が右前適時打を放った。

継投の決断も早かった。序盤からピンチの連続で球数がかさんだ村上を5回103球で降板させた。6回に及川を投入してリズムを変えたことが、その裏の2得点につながった。及川、石井にイニングをまたがせる短期決戦仕様のリレーでリードを守り切った。

「チーム全員の力というか、ファンの方を含めて凄くタイガースらしいゲームになったと思う。やっぱり集中力が非常に高いですから、このあたりはタイガースの野球という感じですね」

少ないチャンスをものにした野手と、ファーストS2連勝で勢いに乗る相手打線に得点を許さなかった投手陣を称えた。ただし、試合内容については多くを語らず。近本の三盗については「よく分かりませんでしたね」とけむに巻き、「あといくつか勝たなければいけませんから、通常のような振り返りはなかなかできないというところですね」と勝利の余韻に浸ることはなかった。（倉世古 洋平）