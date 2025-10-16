◇セCSファイナルステージ第1戦 阪神2―0DeNA（2025年10月15日 甲子園）

大歓声で震える大地を踏みしめ、右拳をベンチに突き出しながら一塁へ駆けた。5回無死一塁から中川の代走で出場した阪神・小野寺が6回2死一、三塁で訪れた自身のポストシーズン初打席で貴重な2点目を生む右前打。東が投じた外角フォークをバットの先で拾い降板に追いやった。

「（東は）ゾーンの四隅を突く制球が持ち味。ボール球にはついていかないように意識した。本当に情けないシーズンだったので、気持ちだけで打った」

今季は出場19試合で打率・241、打点はゼロ。25試合に出場した昨季も打点はなかった。ファイナルS開幕直前の13日のナイター練習では1軍に身を置きながら、翌14日は失意を胸に2軍練習へ合流した。だが、この日の初戦に合わせて再び1軍へ。伏兵が合流即放った二重の“ビックリ打”に聖地は拍手喝采。盤石の救援陣なら2点あれば十分。及川、石井、岩崎の鉄壁トリオが守り切った。

不遇は春先から続いた。開幕1軍の座をつかみながら、先発投手を出場登録する関係で4月1日に即抹消。15日に再登録されたが、1打席も立つことなく24日に2軍へ逆戻りした。リーグ優勝が目前に迫った8月26日まで声は掛からなかったが、高寺や中川、前川ら後輩がスタメンをつかむ現実から目を背けず、見せ場を待った。

気温35度、しゃく熱のSGL尼崎で和田1、2軍打撃巡回コーディネーターと約1時間、ロングティーを打ち続けたこともある。ノースリーブシャツを滝汗で染め「特別なことではない。準備してやるしかないので」。信念を貫いた野球小僧に、“神様”は最高の舞台を用意してくれた。

「一年間ファームにいたので、久々にこの大歓声を受けて、ここで試合をしたい気持ちはさらに強くなった」

2年ぶりの「頂点」まで、あと6勝。小野寺がもう一度スポットライトを浴びる瞬間は、きっと来る。（八木 勇磨）