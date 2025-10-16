◇セCSファイナルステージ第1戦 阪神2―0DeNA（2025年10月15日 甲子園）

「2025 JERA クライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）が15日に開幕し、阪神はDeNAに2―0で先勝した。0―0で迎えた6回1死三塁から森下翔太外野手（25）が好相性のDeNA先発・東から決勝打となる先制の中前適時打。今季リーグ2位の89打点、両リーグトップタイの勝利打点20をマークした男が持ち前の勝負強さを発揮した。チームはアドバンテージ分を含めて2勝0敗とした。

森下の折り紙付きの勝負強さはポストシーズンでも健在だった。攻略の糸口なく迎えた0―0の6回1死二塁から初球に近本が三盗を決め、1死三塁。カウント1―1からの3球目、背番号1が外角ツーシームを捉え、大きく吠えた。

「絶対に打ってやろうという気持ち」

打球は中前へ抜ける先制適時打。ボルテージが上がっていた虎党の得点への渇望を一振りで満たした。昨季のCSファーストS初戦では2打数2安打。今季はレギュラーシーズンで打率・500（6打数3安打）と相性の良かった東を粉砕した。佐藤輝と並び、両リーグトップの勝利打点20をマークしたレギュラーシーズン同様の勝負強さを発揮した。

「今日みたいな苦しいゲームでも、ワンチャンスをものにできればタイガースの投手陣だったら勝ち切れる」

前日の全体練習前には、藤川監督からキーマンに指名された。コーチ、スタッフら全員が集まった円陣の中で「この先は真面目ではダメ。森下のようになれ」と“お祭り男”のお手本に挙げられた。この日一番の好機で、期待に応えた。

大舞台になればなるほど輝く。短期決戦で最高の結果を残すすべを学んだのは中大時代だった。6位に終わった4年春に入れ替え戦を経験。負ければ2部降格の崖っ縁で初戦に敗れてから2連勝し、一部残留を決めた。3試合で打率・400（10打数4安打）、1打点の活躍を残しても、足が震えるほど緊張した記憶は今も鮮明によみがえる。

「その経験は今も生きている。緊迫したゲームはなかなか経験できるものではない。あれ以上に1球に懸けることも、今後の人生ではないと思う」

プロ3年目。新人だった23年に日本一、昨秋に世界大会の「プレミア12」を主力として経験しても、戦国東都の入れ替え戦を上回る体験はしていない。だから、しびれるような戦いが始まっても、心は冷静だった。

優勝したチームがCSファイナルSでアドバンテージを含めて2勝0敗としたケースは、17年の広島を除いて全て突破。「アドバンテージを生かせるのは、今日勝つことだった。この勢いのままいきたい」。虎のクラッチヒッターが、あと2勝もけん引する。 （石崎 祥平）

○…阪神がアドバンテージの1勝を含め、対戦成績を2勝0敗とした。日本シリーズ進出を懸けたセ・リーグのCSファイナルSで、アドバンテージを含む2勝0敗は過去10チームあるが、敗退は17年の広島しかなく突破率は90％。パ・リーグやセの1位チーム以外も含めた2勝0敗は過去31チームあり、この場合も敗退は前記広島しかなく、突破率は97％になる。

○…森下（神）が6回に決勝の中安打。ポストシーズンの勝利打点は23年日本S第5戦以来で、CSでは初。レギュラーシーズンで同僚の佐藤輝と並ぶ両リーグ最多20度のV打をマークした勝負強さを発揮した。