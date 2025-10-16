◇セCSファイナルステージ第1戦 阪神2―0DeNA（2025年10月15日 甲子園）

この1年で積み上げた自信がボールに宿っていた。2番手の阪神・及川が、1回2/3を無失点で勝利投手。今季の飛躍を象徴する快投でチームの勝利に貢献し、自身のポストシーズン初勝利も手にした。

「2回（2イニング）ともランナーを出しましたけど、気負うことなく投げることができたので良かった」

力投した先発・村上の後を受けて0―0の6回から登板した。「（短期決戦の空気は）ちょっと違うかなと思いましたけど、それも自分の中でしっかり感じて処理しながら投げられたので」。先頭の石上を見逃し三振に斬り、林には二塁内野安打を許したものの、冷静に後続を断った。

直後に打線が2点を先制。イニングをまたいで迎えた7回は今季46ホールドをマークした勝ちパターンの一角が本領を発揮した。無死一塁から佐野を空振り三振に仕留めると、初対戦となった横浜高の先輩・筒香も「シーズン中、対戦がなかったので投手は結構、有利なところ。そこをしっかり頭に入れながら」とカットボールで見逃し三振。2死を奪ったところで石井にバトンを託した。

両リーグ最多の66試合登板を果たして駆け抜けた一年。黙々と腕を振る中で、交流戦後には10試合ごとに疲労の大きな波が訪れた。「（23年の39試合が自己最多で）40試合からは未知数だった。交流戦終わった後に凄く大きな“第一波”が来て。毎日、悔いが残らないように体のケアだけはやろうと。大事なところを任されている責任感もあったし、後悔しないように」。

もう勢いだけじゃない。実力で道を切り開いた背番号37が、短期決戦でもマウンドで仁王立ちする。 （遠藤 礼）

○…及川（神）のCS登板は21年巨人とのファーストS第1戦で救援して以来、4年ぶり2度目。日本シリーズは登板経験がなく、ポストシーズン初勝利。

○…阪神のCS零封勝利は22年DeNAとのファーストS第1戦の2―0以来、3年ぶり4度目。ファイナルSでは初めて。