◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦 ドジャース5―1ブルワーズ（2025年10月14日 ミルウォーキー）

20打席ぶりに快音が響いた。ドジャース・大谷が3―1の7回1死三塁、左腕アシュビーから右前適時打。貴重な追加点にガッツポーズを繰り出した。

ナ・リーグトップの17勝右腕・ペラルタには、5回まで2つの空振り三振など3打数無安打。これで今季ワーストの19打席連続無安打となったが、4打席目にトンネルを抜けた。フィリーズとの地区シリーズ第2戦の第4打席での右前適時打以来4試合、20打席ぶりの安打＆打点。「思い通りにいかない打席（が多かった）。相手の失投も少なかった」と苦しんだ地区シリーズ以降はまだ25打数2安打、打率・080にとどまっている。それでも2回の右飛がこの日両軍最速の打球速度115・2マイル（約185キロ）を計測。デーブ・ロバーツ監督が3四球だった前日に「翔平の打席内容は本当に良かった」と言ったように二盗もマークし、復調の兆しは徐々に見えてきた。

未定だった今シリーズでの投手としての先発も17日（日本時間18日）の第4戦と決まった。6回3失点でPS初登板初勝利を挙げた4日のフ軍との地区シリーズ初戦から中12日。試合前に明言した指揮官は「翔平（大谷）は休養十分で問題ない。（第3戦先発の）タイラー（グラスノー）は通常の休養（中6日）で臨める。全てが理にかなっている」とした。

さらに「必要であれば第7戦にも救援で登板可能」と指揮官。21日（同22日）の第7戦までもつれた場合は、佐々木との救援リレーの可能性も出てきた。（柳原 直之）