◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦 ドジャース5―1ブルワーズ （2025年10月14日 ミルウォーキー）

【平成の怪物が行く 松坂大輔の探球】ドジャース・山本投手がポストシーズンで日本投手初の完投勝利を挙げました。ベンチでよく言葉を交わすスネル投手が前日に8回1安打無失点。この投球が刺激に、そして参考にもなったと思います。自分のボールに自信を持って、どんどんストライクゾーンにアタックして試合を支配していました。

初回、初球をいきなり先頭打者本塁打。ただ、本人には「出合い頭だったな」ぐらいに考えてほしいと思いながら見ていました。さすがに経験豊富な山本投手は、素早く切り替えて2番打者からは普段通りの投球。全ての球種でカウントが稼げて、同時に勝負球にもなる。これが最大のストロングポイントで、そのボールを高低、両コーナーへと満遍なく、きっちりと投げ込んでいました。

使える球種が豊富なら、配球のパターンもさまざまな組み合わせが可能になります。この日は序盤は直球にカットボール、シンカー。中盤以降はスプリットを増やし、合間にカーブを織り交ぜてブルワーズ打線を封じました。9回111球。最後までマウンドを任されたのはロバーツ監督らベンチの信頼感があればこそ、でしょう。

ド軍は敵地で2連勝。ブ軍にしてみれば最低でも1勝1敗と思っていたはず。この流れをひっくり返すのは容易ではなく、明らかにド軍有利な展開となりました。（スポニチ本紙評論家）