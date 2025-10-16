◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦 ドジャース5―1ブルワーズ（2025年10月14日 ミルウォーキー）

ドジャースの山本由伸投手（27）が14日（日本時間15日）、記録ずくめの自身メジャー初完投勝利を挙げた。9回を111球で投げ抜き3安打1失点、7奪三振。ポストシーズン（PS）での完投は17年のバーランダー（当時アストロズ）以来8年ぶり、球団では04年のホセ・リマ以来21年ぶりで、日本投手では初めて。敵地での2連勝の立役者となり、シリーズ2勝0敗と絶対優位な立場になった。

【山本由伸に聞く】

――完投したことの意味は？

「とにかく1イニングずつ集中してテンポよく投げられた。最後試合を締めくくることができて良かった。感覚も凄く良く、自信を持って投げようと思った。こういった大切な試合を勝っていくことで、自分の成長につながればいい」

――相手がボール球を振った確率が平均より高い40％だった。

「今日はいろいろなボールを使っていけた。そういったところがつながった」

――前日スネルも好投し、先発陣全体としていい状態。

「みんないいピッチングをしている。昨日もスネルが凄くいいピッチングをしていたので、自分もいけるぞという気持ちになった。結果以上にいい効果を感じる」

――5回に監督がマウンドに行きかけた。

「初球スプリットのサインだったが、振ってくると思わなかったのでちょっとスピードを落として投げたかった。それが結果うまくいかず、違和感を感じて体調を心配された。そういった感じで問題はなかった」