◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦 ドジャース5―1ブルワーズ（2025年10月14日 ミルウォーキー）

ドジャースの山本由伸投手（27）が14日（日本時間15日）、記録ずくめの自身メジャー初完投勝利を挙げた。9回を111球で投げ抜き3安打1失点、7奪三振。ポストシーズン（PS）での完投は17年のバーランダー（当時アストロズ）以来8年ぶり、球団では04年のホセ・リマ以来21年ぶりで、日本投手では初めて。敵地での2連勝の立役者となり、シリーズ2勝0敗と絶対優位な立場になった。

山本は初回先頭のチョウリオに、初球を右中間席にある自軍ブルペンまで運ばれた。真ん中寄りの96・9マイル（約156キロ）直球を完璧に捉えられた。これでスイッチが入ったかのように、そこからは完璧な投球で試合を完全に支配した。

「ソロだったし、切り替えられた。積極的に来ていると感じた。有効な球をいいところに投げていけた」

球場のリプレー映像をマウンド後方から冷静に見詰め、気持ちをリセットした。前回8日のフィリーズとの地区シリーズ第3戦では、シュワバーに特大弾を食らった後に崩れてPS初黒星を喫したが、この日は違った。打ち気を逆手に取り、変化球を軸にゴロアウトを積み上げた。2回以降は二塁さえ踏ませず、6回以降は走者も許さない。8回終了時で球数は97球に達していたが、デーブ・ロバーツ監督は続投を選択。9回はそれまで投げなかったスライダーを使い、3番コントレラスからのクリーンアップをあっさり片付けた。

「去年はメジャーへの移行期。PSでも長く投げさせることはしなかった。でも今年は“打順3巡目でも、球数が90球を超えても、自分が一番の選択肢だ”と彼自身が感じている。私もそう信じられるようになった」

エースの投球に、指揮官も満足げにうなずいた。投手の分業化が進む中、PSでの完投は日本投手初で、メジャー全体でも8年ぶり。初回の先頭打者本塁打による失点のみでの完投は、PSでは1954年のジョニー・アントネッリ（ジャイアンツ）以来、71年ぶり2人目となった。

ブルワーズには7月7日の対戦でめった打ちされ、日米通じて自己最短の2/3回を5失点でKO。屈辱を味わった敵地のマウンドで強烈にやり返し、レギュラーシーズンでは6戦全敗を喫した天敵相手に、敵地での2連勝発進へと導いた。

「（完投は）こっちに来て初めてだったので、凄く達成感があった。信頼に結果で返せて、チームに貢献できてうれしかった」

リーグ優勝決定シリーズのMVP有力候補にも挙がる快投で、ワールドシリーズ進出へ優位な立場に立った。「2つ先に取れたのは凄く大きい。勢いに乗っているので、このままいきたい」と呼びかけるエースの声も大きく弾んだ。（杉浦大介通信員）

《突破率83.9％》大リーグのポストシーズンの7試合制のシリーズで初戦から2連勝の球団の突破率は83.9％（93回中、78回）。85年に7試合制になった現行のリーグ優勝決定シリーズに限れば同82.4％（17回中、14回）でワールドシリーズに進出している。3連勝すれば同97.6％で、唯一突破できなかったのは04年ヤンキースの1例のみ。

《黒田“超え”》日本投手の1試合のPS最長イニングは、黒田博樹（当時ヤンキース）が記録した12年10月10日のオリオールズとの地区シリーズ第3戦での8回1/3を5安打2失点。勝敗は付かなかったが、チームは延長12回サヨナラ勝ちを収めた。