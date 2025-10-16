プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「アボカドのせハンバーグ」 「カボチャのチーズ焼き」 「ブロッコリーとグリーンリーフのサラダ」 の全3品。
濃厚なアボカドをハンバーグにトッピング！　チーズ焼きは市販のミートソースを使ってお手軽に！

【主菜】アボカドのせハンバーグ
まったり濃厚なアボカドをトッピング。お好みのパンに挟んでも♪

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：867Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

＜タネ＞
  合いびき肉  300g
  玉ネギ  1/2個
  パン粉  1/2カップ
  牛乳  大さじ3
  卵  1個
  塩  小さじ1/2
  コショウ  少々
  ナツメグ  小さじ1/4
サラダ油  適量 アボカド  1/2~1個
  レモン汁  少々
刻みのり  適量 ＜ソース＞
  マヨネーズ  大さじ4
  牛乳  大さじ1
  薄口しょうゆ  小さじ1.5
パン  (お好みのもの)適量

【下準備】

＜タネ＞の玉ネギはみじん切りにし、フライパンにサラダ油少々をひき、しんなりするまで弱火で炒め、冷ましておく。パン粉に牛乳を加え、ふやかしておく。

©Eレシピ


アボカドは皮をむき、幅5mmの薄切りにしてレモン汁をからめる。＜ソース＞の材料を混ぜ合わせる。

©Eレシピ



【作り方】

1. ボウルに＜タネ＞の材料を入れ、よく粘りが出るまで手で混ぜ合わせる。

©Eレシピ


2. 手にサラダ油をぬって(1)を2〜4等分し、1個ずつキャッチボールをする要領で空気を抜き、小判型に形を整える。

©Eレシピ


3. フライパンにサラダ油を中火で熱し、ハンバーグを並べ入れ、両面ともそれぞれキツネ色に焼き色をつけ、旨味を封じ込める。

©Eレシピ


4. 弱火にし、フライパンに蓋をして7〜8分蒸し焼きにする。ハンバーグの中央に竹串を刺し、澄んだ汁が出てきたらOK！

©Eレシピ


5. 器にハンバーグを盛り、アボカド、刻みのりを順にのせる。＜ソース＞とパンを添える。

©Eレシピ



【副菜】カボチャのチーズ焼き
ミートソースをからめて焼くだけ！　焼きたてを召し上がれ！

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：168Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

カボチャ  1/8個
ミートソース  (市販品)大さじ3~4
ピザ用チーズ  30~40g
粗びき黒コショウ  少々
ドライパセリ  少々

【下準備】

カボチャは種とワタを取り除き、食べやすい大きさに切ってさらに厚さ1cmに切る。耐熱皿に並べてふんわりとラップをかけ、電子レンジで3〜4分加熱する。

©Eレシピ



【作り方】

1. ボウルにカボチャとミートソースを入れて混ぜ、耐熱容器に入れる。

©Eレシピ


電子レンジで加熱したあと水気がある場合は、水気をきって下さい。
2. ピザ用チーズをのせ、トースターで焼き色がつくまで焼き、粗びき黒コショウ、ドライパセリを振る。

©Eレシピ



【副菜】ブロッコリーとグリーンリーフのサラダ
アーモンドの食感がアクセント。ブロッコリーは少し塩気をきかせてゆでるのがおいしさの秘訣！

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：151Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

ブロッコリー  1/2株 グリーンリーフ  3~4枚
ゆで卵  (固ゆで)1個
カニ風味カマボコ  6本 アーモンド  適量 ドレッシング  (お好みのもの)適量

【下準備】

ブロッコリーは小房に分け、分量外の塩を入れた熱湯に入れ、再び煮たったら2分ゆでてザルに上げる。

©Eレシピ


ブロッコリーは少し多めの塩を入れてゆでるとおいしいですよ。
グリーンリーフは食べやすい大きさに手でちぎり、水に放って水気をきる。

©Eレシピ


ゆで卵、カニ風味カマボコは食べやすい大きさにきる。アーモンドは粗く刻む。

©Eレシピ



【作り方】

1. 器にブロッコリー、グリーンリーフ、ゆで卵、カニ風味カマボコを盛り合わせ、アーモンドを散らしてドレッシングをかける。

©Eレシピ