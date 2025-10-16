【今日の献立】2025年10月16日(木)「アボカドのせハンバーグ」
濃厚なアボカドをハンバーグにトッピング！ チーズ焼きは市販のミートソースを使ってお手軽に！
【主菜】アボカドのせハンバーグ
まったり濃厚なアボカドをトッピング。お好みのパンに挟んでも♪
調理時間：20分
カロリー：867Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）＜タネ＞
合いびき肉 300g
玉ネギ 1/2個
パン粉 1/2カップ
牛乳 大さじ3
卵 1個
塩 小さじ1/2
コショウ 少々
ナツメグ 小さじ1/4
サラダ油 適量 アボカド 1/2~1個
レモン汁 少々
刻みのり 適量 ＜ソース＞
マヨネーズ 大さじ4
牛乳 大さじ1
薄口しょうゆ 小さじ1.5
パン (お好みのもの)適量
【下準備】＜タネ＞の玉ネギはみじん切りにし、フライパンにサラダ油少々をひき、しんなりするまで弱火で炒め、冷ましておく。パン粉に牛乳を加え、ふやかしておく。
アボカドは皮をむき、幅5mmの薄切りにしてレモン汁をからめる。＜ソース＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】1. ボウルに＜タネ＞の材料を入れ、よく粘りが出るまで手で混ぜ合わせる。
2. 手にサラダ油をぬって(1)を2〜4等分し、1個ずつキャッチボールをする要領で空気を抜き、小判型に形を整える。
3. フライパンにサラダ油を中火で熱し、ハンバーグを並べ入れ、両面ともそれぞれキツネ色に焼き色をつけ、旨味を封じ込める。
4. 弱火にし、フライパンに蓋をして7〜8分蒸し焼きにする。ハンバーグの中央に竹串を刺し、澄んだ汁が出てきたらOK！
5. 器にハンバーグを盛り、アボカド、刻みのりを順にのせる。＜ソース＞とパンを添える。
【副菜】カボチャのチーズ焼き
ミートソースをからめて焼くだけ！ 焼きたてを召し上がれ！
調理時間：15分
カロリー：168Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）カボチャ 1/8個
ミートソース (市販品)大さじ3~4
ピザ用チーズ 30~40g
粗びき黒コショウ 少々
ドライパセリ 少々
【下準備】カボチャは種とワタを取り除き、食べやすい大きさに切ってさらに厚さ1cmに切る。耐熱皿に並べてふんわりとラップをかけ、電子レンジで3〜4分加熱する。
【作り方】1. ボウルにカボチャとミートソースを入れて混ぜ、耐熱容器に入れる。
電子レンジで加熱したあと水気がある場合は、水気をきって下さい。
2. ピザ用チーズをのせ、トースターで焼き色がつくまで焼き、粗びき黒コショウ、ドライパセリを振る。
【副菜】ブロッコリーとグリーンリーフのサラダ
アーモンドの食感がアクセント。ブロッコリーは少し塩気をきかせてゆでるのがおいしさの秘訣！
調理時間：15分
カロリー：151Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）ブロッコリー 1/2株 グリーンリーフ 3~4枚
ゆで卵 (固ゆで)1個
カニ風味カマボコ 6本 アーモンド 適量 ドレッシング (お好みのもの)適量
【下準備】ブロッコリーは小房に分け、分量外の塩を入れた熱湯に入れ、再び煮たったら2分ゆでてザルに上げる。
ブロッコリーは少し多めの塩を入れてゆでるとおいしいですよ。
グリーンリーフは食べやすい大きさに手でちぎり、水に放って水気をきる。
ゆで卵、カニ風味カマボコは食べやすい大きさにきる。アーモンドは粗く刻む。
【作り方】1. 器にブロッコリー、グリーンリーフ、ゆで卵、カニ風味カマボコを盛り合わせ、アーモンドを散らしてドレッシングをかける。
