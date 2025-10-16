日本の政治が騒々しく 海外勢からは円高の論調も＝ＮＹ為替 日本の政治が騒々しく 海外勢からは円高の論調も＝ＮＹ為替

きょうの為替市場でドル円は東京時間に一時１５０円台まで下落する場面が見られた。ドル安が主因と思われるが、円高を指摘する声も出ている。



公明党が自民党との連立を解消したことで、日本の政治が野党中心に騒々しくなっており、国民民主の玉木代表を首相候補で一本化する動きが出ている。これを受けて海外勢からは、「財政拡大・日銀の利上げペース抑制派」の高市氏が首相に就任できない可能性が高まったとし、円が買い戻されているという論調が出ている。



しかし、国内勢は最終的に高市氏が首相に就任するとの見方が多いほか、玉木氏でも、経済では高市氏と路線はほぼ変わらない。



高市氏は維新とも協議を行っており、結果次第では維新が高市氏支持に回る可能性も言われている。一方、玉木氏率いる国民民主党は、「あくまでプロセスを経ているだけ」で、最終的には高市氏支持に回るとの見方も少なくないようだ。



気になるのは自民党内の造反の動きが噂されている点だが、最終的に維新も国民民主も高市氏支持となれば、造反には踏み切れない可能性が高い。孤立無縁になるだけだからだ。



USD/JPY 151.24 EUR/JPY 175.95

GBP/JPY 202.53 AUD/JPY 98.49



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

