【しまむらの淡色】が可愛いーーーッ♡ 大人がこなれる！「高見えベスト」

コーデにこなれ感を出したいなら、ベストを取り入れてみては？ 今回は【しまむら】の「高見えベスト」をご紹介！ レースをふんだんにあしらったものや、スエードライクな素材を採用したものなど、豊富なデザインがラインナップ。@ririka_shimamuraさんと@chii_150cmさんのベストを使った淡色コーデは、大人世代にもおすすめなのでぜひ参考にして。

刺しゅうベスト × 花柄ワンピでつくる大人のフェミニンコーデ

【しまむら】「ピーチシシュウベスト」\1,639（税込）

花柄のワンピースに刺しゅうのベストを重ねた、フェミニンさ漂うスタイル。ベストはピーチスキン生地に刺しゅうが施されていて高見えし、コーデのアクセントに。全体をアイボリーやベージュの淡色でまとめることで、上品な雰囲気に仕上がります。甘さをほどよく抑えるために、足元はローファーでほんのりハンサムなエッセンスを添えるのが◎

スエードライクのベストで秋らしさを先取り

【しまむら】「SRCSEパンチングレース」\1,419（税込）

シアーのロンTとロングスカートに、スエードライクのブラウンベストを重ねたフェミニン × カジュアルのMIXスタイル。パンチングレースがさりげないアクセントになって高見えし、シンプルな組み合わせも奥行きのある印象に。淡色コーデも濃いカラーを合わせることで、全体が引き締まります。@ririka_shimamuraさんも「一目惚れ」したそう。普段のコーデをぐっと旬顔にしてくれるはず。

ゆったりブラウスにベストを重ねて好バランス

【しまむら】「メランジコンパクトベスト」\1,089（税込）

ボリュームのあるブラウスにレースのワイドパンツを合わせた、華やかな大人スタイル。上下ともふんわりシルエットなので、ベストを重ねることで全体が好バランスにシフト。淡色コーデも深みのあるブラウンベストを効かせれば、メリハリをプラスしてくれます。普段のスタイルにベストを取り入れるだけで、周りと差がつく大人の装いに。

ブラウントーンでまとめて旬顔スタイル

【しまむら】「シャギーニットチュニック」\1,639（税込）

ふわふわのシャギーニットベストを主役にしたコーデ。ベストはチュニック丈で気になる腰まわりを自然とカバーしてくれるのがうれしいポイント。肩にスカーフをあしらうことで、ぐっと華やかさが生まれます。ボトムは濃いめのベージュを選んでブラウンでまとめれば、洗練された秋ムードに。足元はつま先切り替えのバレエシューズで、ほんのりアクセントを加えてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ririka_shimamura様、@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase