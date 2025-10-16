NY株式15日（NY時間11:02）（日本時間00:02）
ダウ平均　　　46560.79（+290.33　+0.63%）
ナスダック　　　22828.52（+306.82　+1.36%）
CME日経平均先物　48280（大証終比：+470　+0.98%）

欧州株式15日GMT15:02
英FT100　 9438.91（-13.86　-0.15%）
独DAX　 24220.63（-16.31　-0.07%）
仏CAC40　 8089.14（+169.52　+2.14%）

米国債利回り
2年債　 　3.491（+0.010）
10年債　 　4.017（-0.015）
30年債　 　4.603（-0.029）
期待インフレ率　 　2.306（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.567（-0.043）
英　国　　4.540（-0.050）
カナダ　　3.111（-0.040）
豪　州　　4.216（-0.019）
日　本　　1.647（-0.001）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝58.69（-0.01　-0.02%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4212.30（+48.90　+1.17%）

ビットコイン（ドル）
111046.00（-2008.70　-1.78%）
（円建・参考値）
1681万9027円（-304238　-1.78%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ