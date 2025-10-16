ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は２９０ドル高 ナスダックは１．３％の大幅高
NY株式15日（NY時間11:02）（日本時間00:02）
ダウ平均 46560.79（+290.33 +0.63%）
ナスダック 22828.52（+306.82 +1.36%）
CME日経平均先物 48280（大証終比：+470 +0.98%）
欧州株式15日GMT15:02
英FT100 9438.91（-13.86 -0.15%）
独DAX 24220.63（-16.31 -0.07%）
仏CAC40 8089.14（+169.52 +2.14%）
米国債利回り
2年債 3.491（+0.010）
10年債 4.017（-0.015）
30年債 4.603（-0.029）
期待インフレ率 2.306（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.567（-0.043）
英 国 4.540（-0.050）
カナダ 3.111（-0.040）
豪 州 4.216（-0.019）
日 本 1.647（-0.001）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝58.69（-0.01 -0.02%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4212.30（+48.90 +1.17%）
ビットコイン（ドル）
111046.00（-2008.70 -1.78%）
（円建・参考値）
1681万9027円（-304238 -1.78%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46560.79（+290.33 +0.63%）
ナスダック 22828.52（+306.82 +1.36%）
CME日経平均先物 48280（大証終比：+470 +0.98%）
欧州株式15日GMT15:02
英FT100 9438.91（-13.86 -0.15%）
独DAX 24220.63（-16.31 -0.07%）
仏CAC40 8089.14（+169.52 +2.14%）
米国債利回り
2年債 3.491（+0.010）
10年債 4.017（-0.015）
30年債 4.603（-0.029）
期待インフレ率 2.306（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.567（-0.043）
英 国 4.540（-0.050）
カナダ 3.111（-0.040）
豪 州 4.216（-0.019）
日 本 1.647（-0.001）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝58.69（-0.01 -0.02%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4212.30（+48.90 +1.17%）
ビットコイン（ドル）
111046.00（-2008.70 -1.78%）
（円建・参考値）
1681万9027円（-304238 -1.78%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ