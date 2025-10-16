Novel Core、ファンとともに育てた名曲「プライド」MV公開。春に開催したツアーの軌跡を映像に
Novel Coreが、本日より開幕する＜BABiES AGAiN TOUR＞を目前に、春に開催したツアー＜“BACK TO AGF” TOUR 2025＞の軌跡を収めた「プライド」のMVを公開した。
「プライド」は、子どもの頃から大切にしてきたものを貫く強さも、大人になっていく過程で守るべきもののために選んだ妥協も、そのどちらも “生きた証” 。そんな想いを、Novel Coreの新たな一面が光る疾走感あふれるロックサウンドにのせて、エネルギッシュかつエモーショナルに歌い上げた、今を生きる全ての人へ贈る強く優しいアンセムとなっているという。
2025年春から全国16カ所を巡り、過去最多公演数を大幅に更新したツアー＜“BACK TO AGF” TOUR 2025＞の2日前にリリースされ、全公演のラストを飾ってきた本楽曲。今回公開されたMVは、ツアー中のオフショットや各地のライブ映像を織り交ぜて構成され、ステージ上の熱量と舞台裏の素顔が交錯する内容に。ツアーを通してファンとともに育んできたこの曲だからこそ、エモーショナルな映像に仕上がっているとのこと。
そんな「プライド」も収録されている、Novel Coreのメジャー4作目となるアルバム『PERFECTLY DEFECTiVE』（読み：パーフェクトリー ディフェクティブ）が、2026年1月14日に発売される。本作は、ロックとヒップホップを軸に、Novel Coreのルーツにある様々なジャンルを融合させた、ジャンルの枠を超えるミクスチャーサウンドのアルバム。
タイトル「PERFECTLY DEFECTiVE（完璧な不良品）」が示す通り、本作のテーマは“不揃いで歪な要素が混ざり合うからこそ生まれる“完全な自分”。カテゴライズ不能な音楽性と、自らの存在そのものを重ね合わせながら彼が辿り着いた“これがNovel Coreだ”という確信。メジャー4作目にして“新たな始まり”を高らかに告げる名詞代わりの1枚になっているという。
収録曲は、新曲を多数含む全14曲。Novel Core自身のトータルディレクションのもと、共同制作者であるJUGEMと、ハウスバンド・THE WILL RABBITSのメンバーが13曲を制作。残る1曲は国内外問わず様々なトップアーティストの楽曲を手がけるプロデューサー・Xanseiが手がけた。
豪華盤には、＜“BACK TO AGF” TOUR 2025＞より、満員ソールドアウトとなった川崎・CLUB CITTA’でのファイナル公演のライブ映像をはじめ、アルバム制作の裏側に迫るBehind The ScenesやMVなど、充実した映像コンテンツを収録。さらに、豪華盤は三方背ケース仕様となり、映像ディスクに加えて全40ページのフォトブックを同梱している。
◾️アルバム『PERFECTLY DEFECTiVE』
2026年1月14日（水）発売
予約：https://novelcore.lnk.to/PERFECTLYDEFECTiVE_PKG
◾️「DiRTY NASTY」
2025年10月8日（水）発売
Pre-add / Pre-save : https://avex.ffm.to/dirtynasty
◾️＜BABiES AGAiN TOUR＞
2025年10月16日（木）東京
会場：渋谷ＷＷＷ Ｘ (OPEN 18:00 / START 19:00)
お問い合わせ：チッタワークス
044-276-8841 (平日12:00〜13:00、16:00〜18:00)
2025年10月22日（水）愛知
会場：名古屋CLUB QUATTRO (OPEN 18:00 / START 19:00)
お問い合わせ：サンデーフォークプロモーション
052-320-9100 (12:00〜18:00)
・2025年11月12日（水）東京
会場：渋谷clubasia (OPEN 18:00 / START 19:00)
お問い合わせ：チッタワークス
044-276-8841 (平日12:00〜13:00、16:00〜18:00)
※開場 / 開演時間は変更となる場合がございます。
▼チケット料金 ※ドリンク代別
スタンディング
一般：\5,500（税込）
学割：\4,500（税込）
▼チケット料金（11月12日公演のみ）
スタンディング
U-20：\4,000（税込）※ドリンク代別
▼チケット受付
一般発売：9月5日（金）12:00 ~
整理番号：D1〜
◆チケットに関する注意事項
※購入枚数制限：お一人様 1公演につき4枚まで
※入場は整理番号順に行います。
※入場時ドリンク代別途必要です。
※未就学児入場不可、小学生以上チケット必要
※学割チケットのみ入場時に学生証の提示が必須となります。
※本ツアーは映像収録および写真撮影用のカメラが会場内に入り、ご来場のお客様の様子が写真、映像に映りこむ場合がございます。収録された映像・写真は商品化やプロモーション等に使用される可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
◆2025年11月12日（水）渋谷 clubasia公演に関する注意事項
※本公演は、2025年11月12日時点で20歳以下の方が対象です。
※ご入場の際、生年月日のわかる顔写真付公的身分証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど)の提示が必要です。
※写真付がない場合は、生年月日が記載されている公的証明書を2点ご用意ください。
※年齢確認ができない際はいかなる場合でもご入場できません。その際の払い戻しもいたしません。
※身分証明書は原本のみ有効、コピー不可。
