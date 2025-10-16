【サンリオキャラクターズ おばけごっこフィギュア おばけ大集合！】 発売元：タカラトミーアーツ 発売日：2025年10月中旬 価格：1回300円 サイズ：約35～45mm

タカラトミーアーツより、10月中旬に発売されるガチャ「サンリオキャラクターズ おばけごっこフィギュア おばけ大集合！」。こちらは、おなじみのサンリオキャラクターズが頭からすっぽりシーツを被って、おばけになりきっている姿をフィギュアで再現したものだ。

今回ピックアップされているキャラクターは、ハローキティとマイメロディ、けろけろけろっぴ、ポムポムプリンだが、ハローキティのみキラキラと光るオーロラ塗装が施された「ひんやりブルー」バージョンがラインナップされている。

ハローキティ

こちらの「ハローキティ」は、ハローキティが頭からシーツを被っておばけの姿になったところを再現したフィギュアだ。シーツを被っていても、全体的なフォルムやヒゲ、赤いリボンが付いており、キャラクターの特徴がよく出ている。

シーツを被っても誰だかわかる！

ヒゲの部分は立体的だ

後ろから見ると四角に近い形だ

なんだかかわいらしい

この白いシーツ部分は上から被せているだけになっており、簡単に着脱することが可能だ。こちらを取り外すと、青い衣装に赤いリボンを頭に付けたいつもの姿のハローキティが登場する。ひとつのアイテムだが、見た目が大きく変化するのも面白いところだ。

シーツの中身はいつもの姿！

しっぽもしっかり再現

ハローキティ（ひんやりブルー）

こちらの「ハローキティ（ひんやりブルー）」は、先ほど紹介したものとは別に特別なオーロラ塗装が施されたフィギュアだ。手に持って眺めてみると、怪しくキラキラ光るのが特徴だ。全体的な色味もブルー系のカラーリングになっており、まさにひんやりとした見た目になっている。

形は似てても違う雰囲気に見える

さらにおばけ感が増している！？

今回のラインナップでは唯一のオーロラ塗装が採用されている

色合いが美しい

このオーロラ塗装が施されたシーツを取り外すと……なかには、まるでおばけになりきっているように目をつむって立っているハローキティが出現する。こちらはオーロラ塗装ではないものの、色合いはシーツと同じブルーの衣装とリボンを身につけている。

オーロラ塗装のシーツを取ったところ

ブルーのカラーが綺麗だ

マイメロディ

こちらの「マイメロディ」は、マイメロディが頭からすっぽり白いシーツを被っておばけの姿になりきっているところをフィギュア化したものだ。大きな耳の部分などのフォルムはそのままだが、それに加えて顔の辺りの形状も再現されておりマイメロディらしさがよく出ている。

この姿でも誰だかわかる

耳がかなり目立っている

シーツは体に合わせた形だ

シーツの微妙な歪みがおばけっぽい

白いシーツを取り去ると、中から出てきたのはかわいらしいマイメロディの姿だ。白い体に赤い頭巾がよく似合っている。腕を出した姿は、今にも歩き出しそうで面白い。

足元にも注目！

見事なツートンカラーだ

けろけろけろっぴ

こちらの「けろけろけろっぴ」は、頭からすっぽり白いシーツを被っておばけになりきったけろけろけろっぴをフィギュア化したものだ。元々目が大きなキャラクターだが、このおばけのシーツ部分もその形に合わせてくり抜かれている。

けろけろけろっぴらしさが出ている

ちょっとずんぐりした見た目だ

角度を変えながら見るのも面白い

ほっぺたの部分だけピンク色になっている

おばけのときの姿とは異なり、シーツを取り払うとなんともキュートな姿をしたけろけろけろっぴが出現！ 大きな目はそのままだが、緑色をした体に赤い衣装我欲に合っている。その日の気分でシーツを着脱しながら飾っておけるのも、ポイントのひとつだ。

中身はおなじみの姿だ

シーツを付けているときとのギャップが楽しめる

ポムポムプリン

こちらの「ポムポムプリン」は、頭からすっぽり白いスーツを被っておばけになりきっているポムポムプリンをフィギュアで再現したものだ。シーツだけではなく、トレードマークでもある帽子も一緒に被っているところはユニークである。

小さな穴から目が見える

足が少しはみ出している

なぜか帽子を被っているところも面白い

全体的にふんわりとした見た目だ

シーツを取り去ると、中から出てきたのはいつもの姿だ。少し異なっているのは、頭の上の帽子がないところ。てっきりシーツを身につけているときと同じように被っているかと思いきや、細かいところにもこだわって作られているのがわかる。

座り込んだような姿になっている

しっぽやお尻もしっかり再現

今回紹介してきた「サンリオキャラクターズ おばけごっこフィギュア おばけ大集合！」は、10月中旬から順次発売が開始される予定だ。ちょうどハロウィンの季節ということもあり、まさにぴったりなアイテムだが、コンプリートを目指している人は見つけたときに早めに手に入れておこう！

(C) 2025 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO.L660317