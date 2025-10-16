「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ」ファイナルステージ（みずほペイペイ）が１５日に開幕し、リーグ王者のソフトバンクがレギュラーシーズン２位・日本ハムに延長１０回の末に２―１でサヨナラ勝ちを収めた。１０回一死満塁から山川穂高内野手（３３）の劇打で決着。アドバンテージ１勝を含む通算成績を２勝０敗とした。

試合は先発のモイネロが立ち上がり苦しみながらも７回零封と奮闘。絶対エースの力投に打線は７回、野村が先制ソロで応えた。リードした展開で８回からは今季の最優秀中継ぎ投手を獲得した松本裕を投入。だが、松本裕は相手主砲・レイエスに同点ソロを被弾して、試合を振り出しに戻された。さすがは、シーズン終盤まで優勝争いを演じたライバル。意地の一発に鷹陣営もあっぱれと言った様子だった。

展開的にも、インパクトの大きな一発。試合後、小久保監督は「力勝負にいって、あんなところに打つレイエスがすごい」と称賛した上で「状態が今シーズンで一番いいぐらいに感じている。対策をもう一回やり直さないといけない」と警戒感をにじませた。

乗っているレイエスに浴びた一発…。勝利の喜びは控えめに、指揮官は次戦に目を向けていた。