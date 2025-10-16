JO1白岩瑠姫、大平祥生の報道受け生出演で謝罪「お騒がせしてしまい」
【モデルプレス＝2025/10/16】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の白岩瑠姫が15日、ラジオ番組「JO1のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週水曜深夜0時〜）に生出演。同日にメンバーの大平祥生が規約違反で活動休止を発表したことを受け、謝罪した。
【写真】活動休止となったJO1大平祥生
白岩は放送冒頭に時間をとり、「この度はJO1に関することでお騒がせしてしまい、本当に申し訳ありませんでした。応援してくださる皆さんにご心配やご迷惑をおかけしたこと、心からお詫び申し上げます」とコメント。「しばらくは9人での活動になってしまいますが、メンバーは気持ちを切り替えて、ニューシングル『Handz In My Pocket』やや週末に行う『JO1 5th Anniversary〜祭り〜』の準備をしています」と直近の活動について触れ、「これまで以上のパフォーマンスで盛り上げていこうと思いますので、どうかこれからも見守ってくれたら嬉しいです」と呼びかけた。
大平は15日に公式サイトを通じて、所属事務所の規定に反する事案が発覚したとして活動休止を発表。なお、大平と同タイミングで、LAPONE GIRLSに所属する11人組ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）のSHIZUKU（飯田栞月）も同様の理由での活動休止が発表された。
なお、大平は15日配信の「週刊文春 電子版」（文藝春秋）にて一般女性やSHIZUKUとの交際が報じられていた。
JO1をめぐっては、オンラインカジノを利用していた事実が判明し、8月に賭博罪にて略式起訴されたことを受け、メンバーの鶴房汐恩が活動休止となっている。（modelpress編集部）
