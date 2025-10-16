【スカーレット】 10月16日 発売 価格：23,100円

コトブキヤは、フィギュア「スカーレット」を10月16日に発売する。価格は23,100円。

本商品は、「ユニコーンオーバーロード」より、パレヴィア正教の司祭でアレインの幼馴染「スカーレット」を1/7スケールでフィギュア化したもの。強さと美しさを兼ね備えた魅力的な姿が細部まで再現されている。

また、象徴的な赤いドレスや、繊細な造形で再現された鎧の質感、美しい髪の動きなど彼女の魅力を余すことなく表現。台座は作品の世界観を反映した、魅力を引き立てるデザインになっている。全高は約242mm (台座含む)。

コトブキヤショップ限定特典「表情替えパーツ」

※限定特典「表情替えパーツ」：商品の発売日以降は、商品ページから特典付アイコンや限定特典の表示が無くなりますと、配布終了となりますのでご注意ください。

