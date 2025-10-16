【Amazon：Tomzon ドローン 対戦型 A24 レッド+ブルー】 セール期間：10月16日0時～10月22日23時59分 【Amazon：Tecnock 変形恐竜ラジコンカー】 セール期間：10月16日0時～10月26日23時59分

Tomzon【2台セット】ドローン 対戦型 A24 レッド+ブルー

Amazonにて、Tomzonの対戦型ドローンおよび、Tecnockのラジコンカーが特別価格で販売されている。

今回、赤外線装置を備え、モジュラー式バッテリー4個が付いた対戦型ドローンと、ボタン操作で車型から恐竜型へスムーズに変形するTecnockの変形恐竜ラジコンカーがラインナップ。期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

セール期間：10月16日0時～10月22日23時59分

ワンキー離着陸機能やヘッドレスモード、高度維持機能などの使いやすい機能が装備されたドローン2台セット。対戦バトル機能も備えている。

全保護プロペラガードが付いており、衝突による物損や接触によるケガを最小限に抑えられ、子どもでも気軽に使用できる。手のひらに収まるミニサイズで、持ち運びにも便利。

Tecnock 変形恐竜ラジコンカー

セール期間：10月16日0時～10月26日23時59分

簡単な操作で前進・後退・左右の動きが可能なラジコンカー。ボタン操作で車型から恐竜型へスムーズに変形できる。

【イエロー】【レッド】