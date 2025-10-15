◆パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ 第1戦 ソフトバンク2×−1日本ハム（15日、みずほペイペイドーム）

本塁打王4度の大砲が泥くさい一打で拳を突き上げた。延長十回1死満塁。山川穂高が激闘に終止符を打った。「本塁打であれ、安打であれ、勝ちは勝ち。ラッキーです」。玉井からのサヨナラ打は高くはずみ、前進守備の三塁手の頭上を越えた。

今季は不振が続き、CS初戦も「7番DH」で出場。5打席目の殊勲打で勝利に導いた。「この安打は僕の中で大きい。16日以降もついているんじゃないかと思って、打席に入りやすくなる」。昨季のCS最優秀選手（MVP）はうなずいた。

昨季もCSファイナルステージで日本ハムと対戦して、無傷の3連勝で突破。打率5割、3本塁打、6打点と大暴れした山川が原動力だった。王球団会長も「これで気を良くしてね、明日からも頑張ってほしい」と2年連続の爆発を期待した。

先発のモイネロが7回無失点と踏ん張りながら、得点圏であと一本が出ない展開。苦しみながらも延長戦を制し、対戦成績はアドバンテージを含めて2勝。小久保監督も「形なんてなんでもいい。勝てばいい」と満足した表情だった。

本拠地福岡でのCSはこれで10連勝となった。「とにかくあと二つ勝つだけなんで。あと二つ勝ちます」。小久保監督はきっぱり言い切った。短期決戦の行方を大きく左右する初戦での劇的なサヨナラ勝利。ここから一気に突き進みたい。（鬼塚淳乃介）