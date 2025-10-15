◆パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ 第1戦 ソフトバンク2×―1日本ハム（15日、みずほペイペイドーム）

たゆまぬ努力のたまものだ。「4番一塁」で出場したソフトバンクの中村晃外野手（35）が延長10回に犠打を決め、チームの勝利に貢献した。

延長10回無死一塁。5番手金村尚真が投じた初球をきっちり投前に転がした。その後、牧原大成が申告敬遠、今宮健太が左前打を放ち、1死満塁とすると、山川穂高がサヨナラの左前適時打を放った。

「僕はちゃんと準備しているので、自信持っていけますね」。本拠地での試合前練習。中村は一塁側ベンチ前で行われるバント練習に必ず参加する。「2回とかではバント（のサイン）は出ないので。ああいう場面でやらないといけないので、（練習では）ああいう場面をイメージしながらやっている」。練習で行うのは数球だが、試合終盤の勝敗がかかる大事な場面を想像して集中して練習に取り組んでいる。

「（試合で）不安を感じた時点で負け。そのために練習している」。準備の達人は、いざという場面に備えていかなる努力も怠らない。（大橋昂平）