◆パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ 第1戦 ソフトバンク2×―1日本ハム（15日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクと日本ハムのレギュラーシーズンの対戦成績はほぼ五分。CSの初戦も今季の両チームの戦いを象徴するような一戦で、息継ぎもできないように感じられた。その中でソフトバンクが初戦を取れたのは非常に大きいし、日本ハムは痛い。

延長10回1死満塁のサヨナラ機で、今季苦しんできた山川に打席が回ってきたことに縁を感じるし、ご褒美なのかなと思う。打った瞬間に三ゴロと思ったようだが、勝てばいい。立派なヒットだ。4番を外された悔しさはあったと思う。レギュラーシーズンを終えた後は、みやざきフェニックス・リーグで調子を上げてきた。2回の左中間への一打は記録こそ中堅万波の失策だったが、いい感じでバットを振れていた。この試合で肩の荷が下りたのではないか。

サヨナラに至るまでのベテランのつなぎも光った。無死一塁で犠打を決めた4番の中村は、苦しい状況だったチームでいろんなことを求められた。それでも当たり前のようにバントを決めたことがすごい。故障から1軍に戻ってきた今宮もヒットでつないだ。苦しんできたといえば、先制弾の野村も昨年まではそうだった。彼の頑張りでチームは上昇した。新たな力が伸びた今季を象徴する選手だ。いろんなものが詰まった試合だった。

中20日で先発のモイネロは好調時とは雲泥の差だった。それでも試合をつくって7回無失点。信頼される投手は調子のよしあしに関わらず結果を出す。あとはバッテリーを組んだ海野に成長を感じた。状況に応じて球種をうまく使い分けたし、レイエスには内角を徹底して攻めた。4回1死一塁では二盗を狙った水谷を刺した。水谷のスタートが良かった中、野手がタッチしやすい所にしっかり投げた。セーフとアウトでは大きな差が出る場面で、モイネロを助けた。

日本ハムでは、ファーストステージから好調なレイエスがやはり気になる。同点弾は155キロの球を右中間へ。今季最もいい状態ではないか。さらに警戒が必要だ。（西日本スポーツ評論家）