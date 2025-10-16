　16日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比400円高の4万8210円と急騰。日経平均株価の現物終値4万7672.67円に対しては537.33円高。出来高は1万1899枚となっている。

　TOPIX先物期近は3209.5ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は25.86ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48210　　　　　+400　　　 11899
日経225mini 　　　　　　 48205　　　　　+395　　　155452
TOPIX先物 　　　　　　　3209.5　　　　 +18.5　　　　7497
JPX日経400先物　　　　　 28945　　　　　+165　　　　1376
グロース指数先物　　　　　 738　　　　　　+7　　　　 522
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース