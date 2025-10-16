日経225先物：16日0時＝400円高、4万8210円
16日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比400円高の4万8210円と急騰。日経平均株価の現物終値4万7672.67円に対しては537.33円高。出来高は1万1899枚となっている。
TOPIX先物期近は3209.5ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は25.86ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48210 +400 11899
日経225mini 48205 +395 155452
TOPIX先物 3209.5 +18.5 7497
JPX日経400先物 28945 +165 1376
グロース指数先物 738 +7 522
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
