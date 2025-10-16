JO1白岩瑠姫、生放送ラジオで謝罪「これまで以上のパフォーマンスで盛り上げていこうと思います」 同日午前に大平祥生が活動休止発表
グローバルボーイズグループ・JO1の白岩瑠姫が、15日深夜放送のニッポン放送『JO1のオールナイトニッポンX（クロス）』（毎週水曜 深0：00）にメインパーソナリティーとして出演。同日、メンバーの大平祥生が活動休止を発表したことを受けて、コメントした。
【全身ショット】シャネルのスーツで圧倒的なスタイルを見せつける白岩瑠姫
番組冒頭、白岩は「こんばんは。JO1の白岩瑠姫です。生放送の時間ですが、最初に少しだけお時間いただいて話をさせてください」と切り出し、「この度はJO1に関することでお騒がせしてしまい、本当に申し訳ありませんでした。応援してくださる皆さんにご心配やご迷惑をおかけしたこと、心からお詫び申し上げます」と謝罪した。
続けて「しばらく9人での活動になってしまいますが、メンバーは気持ちを切り替えてニューシングル『Handz In My Pocket』や週末に行う『JO1 5th Anniversary 〜祭り〜』の準備をしています。これまで以上のパフォーマンスで盛り上げていこうと思いますので、どうかこれからも見守ってくれたらうれしいです」と伝えた。
JO1が所属するLAPONE ENTERTAINMENTは、15日午前11時、公式サイトに「大平祥生に関するご報告」と題した文書を掲載。「このたび、大平祥生につきまして、弊社の規定に反する事案が発覚いたしました」と報告し、「ファンの皆さまの期待に反する重大な行為と受け止めており、当人に猛省を促し、自身の行動について見つめ直す期間が必要と判断しました。これを受けて、本日より当面の間、活動を休止することとします」と伝えた。
続けて「日頃より応援してくださっていますファンの皆さま、ならびにご支援を賜っております関係者の皆さまには突然のご報告となりましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「ファンの皆さまの期待に応えた行動規範を遵守するよう、改めて全アーティストに指導・教育を徹底してまいります」と記した。
JO1は、視聴者投票でメンバーを決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』から誕生した豆原一成、川尻蓮、川西拓実、大平祥生、鶴房汐恩、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨による11人組。2020年3月4日、1stシングル「PROTOSTAR」をリリースし、デビューした。22年12月31日『NHK紅白歌合戦』に初出場。25年4月、グループ初となる東京ドーム単独公演を開催した。現在、8月に賭博罪で略式起訴された鶴房汐恩を含め、休止メンバーが2人となっている。
大平は、2000年4月13日生まれ、京都府出身。
【全身ショット】シャネルのスーツで圧倒的なスタイルを見せつける白岩瑠姫
番組冒頭、白岩は「こんばんは。JO1の白岩瑠姫です。生放送の時間ですが、最初に少しだけお時間いただいて話をさせてください」と切り出し、「この度はJO1に関することでお騒がせしてしまい、本当に申し訳ありませんでした。応援してくださる皆さんにご心配やご迷惑をおかけしたこと、心からお詫び申し上げます」と謝罪した。
JO1が所属するLAPONE ENTERTAINMENTは、15日午前11時、公式サイトに「大平祥生に関するご報告」と題した文書を掲載。「このたび、大平祥生につきまして、弊社の規定に反する事案が発覚いたしました」と報告し、「ファンの皆さまの期待に反する重大な行為と受け止めており、当人に猛省を促し、自身の行動について見つめ直す期間が必要と判断しました。これを受けて、本日より当面の間、活動を休止することとします」と伝えた。
続けて「日頃より応援してくださっていますファンの皆さま、ならびにご支援を賜っております関係者の皆さまには突然のご報告となりましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「ファンの皆さまの期待に応えた行動規範を遵守するよう、改めて全アーティストに指導・教育を徹底してまいります」と記した。
JO1は、視聴者投票でメンバーを決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』から誕生した豆原一成、川尻蓮、川西拓実、大平祥生、鶴房汐恩、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨による11人組。2020年3月4日、1stシングル「PROTOSTAR」をリリースし、デビューした。22年12月31日『NHK紅白歌合戦』に初出場。25年4月、グループ初となる東京ドーム単独公演を開催した。現在、8月に賭博罪で略式起訴された鶴房汐恩を含め、休止メンバーが2人となっている。
大平は、2000年4月13日生まれ、京都府出身。