ニッポン放送「JO1のオールナイトニッポンX」が15日深夜（16日午前0・00）に生放送され、パーソナリティーの白岩瑠姫（27）が謝罪した。同日にメンバーの大平祥生（25）が「規定に反する事案が発覚」したとして活動休止が発表されていた。

番組の冒頭、白岩は「生放送のお時間ですが、最初に少しだけお時間いただいて話をさせてください」と切り出すと「この度はJO1に関することでお騒がせしてしまい、本当に申し訳ありませんでした。応援してくださる皆さんにご心配やご迷惑をおかけしたこと、心からお詫び申し上げます」と謝罪した。

そして「しばらく9人での活動になってしまいますが、メンバーは気持ちを切り替えてニューシングル・Handz In My Pocketや、週末に行うJO1 5th Anniversary〜祭り〜の準備をしています。これまで以上のパフォーマンスで盛り上げていこうと思いますので、どうかこれからも見守ってくれたらうれしいです」と呼びかけた。

所属事務所のLAPONE ENTERTAINMENTは15日午前、公式サイトに「大平祥生に関するご報告」をアップ。大平について「規定に反する事案が発覚」したと発表した。続けて「ファンの皆さまの期待に反する重大な行為と受け止めており、当人に猛省を促し、自身の行動について見つめ直す期間が必要と判断しました。これを受けて、本日より当面の間、活動を休止することとします」と報告。「突然のご報告となりましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

午後には公式Xが更新され「報道により、多大なご迷惑をおかけしておりますことを改めて深くお詫び申し上げます」と改めて謝罪。グループでは、オンラインカジノ利用をしたとして、賭博罪で略式起訴された鶴房汐恩に続く、2人目の活動休止となった。