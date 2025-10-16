ＳＭＢＣ日興証券の吉岡秀二社長は、読売新聞のインタビューに応じた。

２０２７年１月に事業を開始する米証券大手ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループとの合弁会社に関し、日本企業の新規株式公開（ＩＰＯ）や増資などの事業分野で「トップを目指す」と述べた。

合弁会社のＳＭＢＣ日興ジェフリーズ証券は、日興が議決権ベースで株式を６割保有し、４００人以上の人員を送り込む計画だ。日興の投資銀行部門なども一部集約する。

吉岡氏は、日興単体では「海外事業の強化が課題だった」と説明。ジェフリーズの投資銀行部門の知見を取り込む合弁会社により、「日本株を海外の投資家に案内できるようになる」と期待を示した。

一方、日興の個人向け事業については、「総合金融サービスの中で資産運用を提案することが重要」と述べた。親会社の三井住友フィナンシャルグループや三井住友銀行と連携し、富裕層向けの資産運用事業などを拡大する考えを打ち出した。

２１年に発覚した相場操縦事件からの信頼回復については、「健全な企業文化の定着は１０年、２０年かけて行う」と述べ、今後も取り組みを続ける考えを強調した。